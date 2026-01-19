BIFF, haziran ayında Bodrumlu sinemaseverlerle buluşacak

Ege’nin ilham veren coğrafyasında sinemayı uluslararası bir buluşma alanına dönüştüren Bodrum Uluslararası Film Festivali (BIFF), bu sene 2-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Bodrum’da sinemaseverlerle buluşacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğünün destekleri; Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Kos Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan Bodrum Uluslararası Film Festivali’nin hazırlıkları başladı.

Bodrum Uluslararası Film Festivali, Bodrum’un çok katmanlı kültürü, Ege’nin iki yakası arasında kurulan tarihsel ve kültürel bağlar ve kentin doğal ritmiyle birlikte düşünen festival, farklı coğrafyalardan filmleri Bodrum’da bir araya getirirken, “evrensel” olanı hazır kalıplar üzerinden değil; Bodrum’un ruhundan süzerek kurmayı hedefliyor.

BODRUM’A ÖZGÜ ‘YENİ NESİL’ FESTİVAL

Festival Direktörü Cenk Sezgin festivale dair, “Bodrum Uluslararası Film Festivali, haziran ayında yine özel film seçkisi ve iki ülke arasındaki ortak film yapımcılarına yönelik proje destekleriyle festival anlayışına özgün bir boyut kazandıracak. Bodrum’a özgü ‘yeni nesil festival’ modelini bu yıl daha da pekiştireceğiz. BIFF’i, benzerlerini kopyalayarak değil; Bodrum’un kendine has koşullarını festival ruhuyla harmanlayarak en özgün şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bodrum ve sinema izleyicisi sıra dışı bir deneyimi hak ediyor; bunu hem şehrimize hem de sanatseverlere bir borç olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

SANAT VE TURİZM BİR ARADA

Festivalin Bodrum’un kültürel ve turistik potansiyeline katkısına da dikkat çeken Sezgin, 2-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonun yerli ve yabancı turistler için önemli bir tercih sebebi olacağını vurguladı. Bu doğrultuda iç ve dış pazara yönelik “incoming” tur paketleri oluşturma projesini yaşama geçirdiklerini ifade eden Sezgin, “Geçen yıl uluslararası ölçekte ilk kez seyircisiyle buluşan festivalimiz, Bodrum’un potansiyeli ve nitelikli içeriğiyle bu organizasyonu ne kadar hak ettiğini bir kez daha kanıtladı. Seyircinin festivali sahiplenerek salonları doldurması, davetli sanatçılarımız için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Şehrin ve katılımcıların dinamiklerine göre şekillenen festivalimiz, bu yıl da Bodrum’a özel detaylar ve yan etkinliklerle sinemaseverlerle buluşacak.” dedi.