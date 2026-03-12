BİFO yorumuyla Şostakoviç ve Strauss

BİFO, Rus ve Kırgız temalarından Viyana’nın opera dünyasına uzanan programın açılışını, bu yıl doğumunun 120. yılı kutlanan D. Şostakoviç'in halk ezgilerinin coşkusunu modern bir orkestral dille işlediği, “Rus ve Kırgız Temaları Üzerine Uvertür, op.115” ile yapacak.



Ardından Martinü, “Piero della Francesca’nın Freskleri”; R. Strauss, “İntermezzo op.72” ve G. Enescu, “Rumen Rapsodileri, no.1” seslendirilecek. Konser, R. Strauss’un, Salome operasından "Yedi Tül Dansı" ile dramatik ve etkileyici bir finalle son bulacak.

Konser öncesi, Aydın Büke ve Sibil Arsenyan tarafından gerçekleştirilecek söyleşi ise, saat 19.00-19.30 saatleri arasında Lütfi Kırdar’da bulunan Dolmabahçe Salonu’nda izlenebilecek.