BİFO’nun genel sanat yönetmeni Carlo Tenan oldu: Yeni sezon, yeni şef
Borusan Sanat, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve Borusan Quartet’in yine her mevsime özel konserlerinin yer aldığı programını dün yapılan basın toplantısıyla duyurdu.
Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay, toplantıda programın yanı sıra yeni sezonun en önemli yeniliğini de aktardı. Buna göre BİFO’nun yeni sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan olacak. Günümüzün en parlak şeflerinden olan Tenan, geçmişte BİFO’ya konuk şeflik de yapmıştı. Toplantıda konuşan Tenan, “Müzikte yeni ufuklar keşfetmeye, yaratıcılığımızın sınırlarını zorlamaya ve performanslarımızla kalplere dokunmaya devam edeceğiz. Hep birlikte Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Sanat’ın dünya sahnesinde daha da parlamasını sağlayacağız” dedi.
ÖZEL KONSERLER
Aydın Dorsay, siparişi verilen üç yeni bestenin de 2023/2024 sezonunda müzikseverlerle buluşacağını açıkladı. BİFO ile 12 Ekim’deki konserde, Fazıl Say’ın 100. yıl için bestelediği 6. Senfonisi “100 Yaşında Bir Çocuk” seslendirilecek. Zorlu PSM’de verilecek konser, BİFO’nun açılış konseri olacak. Can Okan yönetimindeki bu özel konserde Fazıl Say, Mozart’ın 21. Piyano Konçertosu’nu da seslendirecek.
23 Ekim’de ise Cem Oslu’ya sipariş edilen yeni eserinin dünya prömiyeri Borusan Quartet ile izleyicilerle buluşacak. 9 Mayıs konserinde Zeynep Gedizlioğlu’na sipariş edilen yeni eserinin dünya prömiyeri yapılacak. Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde, 2 Kasım’da Borusan Holding’in ev sahipliğinde, BİFO’nun onursal şefi Gürer Aykal yönetimindeki BİFO, Cumhuriyet’in ilk kuşak bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu’nu seslendirilecek.
Sunulan çeşitli abonman kartları konserler için indirimler sağlayacak. “Genç Kart” ile biletler yüzde 50 indirimli olacak. Öte yandan canlı konserlerin kaydı yılbaşından sonra ücretsiz olarak internet sitesinden yayımlanacak.
Detaylar ve tüm program için: www.borusansanat.com
FESHANE PROTESTOSU!
Basın toplantısına katılan sanatseverlerden biri sessiz bir protesto yapmak istediğini söyleyerek sahneye çıktı ve pankart açtı. Protestocu yurttaşın pankartında İBB’nin Artİstanbul Feshane’de açtığı “Ortadan Başlamak” sergisine yönelik açılan soruşturmanın kabul edilemez olduğu yazıyordu. Pankartta ayrıca tüm sanat kurumları yetkilileri, ivedilikle açıklama yapmaya davet edildi.
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