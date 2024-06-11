Bilet gelirleri depremzede öğrencilerin eğitiminde kullanılacak: Duvarları yıkma zamanı!

Yayınlanma: 11.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.06.2024 - 04:00

“Bir Küçük Parantez” adlı komedi-müzikli oyun bugün ve yarın Maximum Uniq Hall’de saat 20.30’da sahnelenecek.

Oyun, farklı dönemlere ve yazarlara ait oyunlardan alınan sahnelerle rutinin dışına çıkıp duvarlarını yıkma cesaretini gösteren günümüz insanının hikâyesini konu alıyor.

Oyunun bilet gelirleri, Okul Destek Derneği aracılığıyla deprem bölgesi ağırlıklı olmak üzere öğrencilerin eğitiminde kullanılacak. “Bir Küçük Parantez”in yazarı ve yönetmeni Suzan Acun İlhan ile oyun uzerine konuştuk.

Oyunun fikir, yazım ve sahnelenme aşamasından bahseder misiniz? Oyun nasıl ortaya çıktı?

17 kişilik bir oyuncu kadromuz var ve oyuncularımızı 1. gösterimde farklı bir rolde, 2. gösterimde farklı bir rolde izleyeceksiniz. Bu proje kapsamında, çoğu ilk kez sahneye çıkan ve gönüllü olarak kadroya katılan oyuncularımızın, farklı farklı karakterleri oynamayı deneyimlemesini istedim.

Oyunun amaçlarından ilki sosyal sorumluluk bilinci ile fayda sağlamak. Bu sebeple oyunun tüm geliri Okul Destek Derneği aracılığı ile öğrencilerin eğitimi için kullanılacak.

Oyunun provalarına başlamadan önce ekiple beş ay süren oyunculuk üzerinden farkındalık çalışmaları yaptık. Böylece ekibin potansiyelini daha iyi anlama imkânım oldu. Bu sebeple ekibe özel bir oyun yazmaya karar verdim. Dramaturg ve yazar Gülseren Aydın ile kafa kafaya verdik ve günümüzde geçen sahnelerde oyuncuların zorlanmayacakları, aşina oldukları karakterler yazdık. ‘Hamlet’, ‘Bir Evlenme Teklifi’, ‘Lüküs Hayat’ ve yine Gülseren Aydın ile birlikte yazdığımız (ve oynadığım tek kişilik oyun) “Şahmaran” oyunlarından kendi içlerinde kolajlar yaparak sahneler aldık. Bu sahnelerle günümüzden geçmişe bir portal açtık. Sonunda ortaya komedi ve müzikli bir oyun çıktı, yazım sürecimiz yaklaşık bir ay sürdü.

‘BİR HAYAL KURDUM’

Seyirciler sizin hayalinizin neresinde olacak merak ediyor musunuz?

İzleyicilerimizin hangi hislerle ayrılacağını onlarla yüzleşmeden bilemeyeceğim. Hem yazar hem yönetmen olarak bir hayal kurdum. Bu hayali anlaşılabilir ve estetik bir şekilde sahneye taşımaya çalıştım. Bu hayalin neresine tutunacağı, kendini ne kadar yakın hissedeceği izleyicimize kalmış. Dileğim çıkarımlarda bulunurken eğlenmeleri ve iyi ki bu oyuna geldik demeleri.



Oyun biz seyircilere ne anlatıyor?

Sanat bize hayaller kurdurur. Sonsuz olasılıklarla dolu bir dünyanın kapılarını açar. “Bir Küçük Parantez”, bir çoğumuz gibi günlük rutinin içinde sıkışmış insanların, her zaman var olan ama çoğu zaman görmezden geldiğimiz renkleri, bu kez tiyatro aracılığı ile yeniden keşfetmelerinin hikâyesini anlatıyor. Alt metinlerde ise onları keşfetmek için oyuna gelmelisiniz. Sanatsal anlamda tiyatronun genel anlayışı içerisinde kalmak istedim. Günümüze, tiyatronun dehalarından olan Shakespeare, Çehov, Ekrem Reşit Rey gibi yazarların oyunlarından sahneler alarak çağımıza ayna tutmaya çalıştım.

