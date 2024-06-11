Bilet gelirleri depremzede öğrencilerin eğitiminde kullanılacak: Duvarları yıkma zamanı!
LudensArt tarafından yazılan ve gönüllü çalışanlardan oluşan Softtech Tiyatro Kulübü’nün hayata geçirdiği “Bir Küçük Parantez” adlı tiyatro oyunu aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi...
“Bir Küçük Parantez” adlı komedi-müzikli oyun bugün ve yarın Maximum Uniq Hall’de saat 20.30’da sahnelenecek.
Oyun, farklı dönemlere ve yazarlara ait oyunlardan alınan sahnelerle rutinin dışına çıkıp duvarlarını yıkma cesaretini gösteren günümüz insanının hikâyesini konu alıyor.
Oyunun bilet gelirleri, Okul Destek Derneği aracılığıyla deprem bölgesi ağırlıklı olmak üzere öğrencilerin eğitiminde kullanılacak. “Bir Küçük Parantez”in yazarı ve yönetmeni Suzan Acun İlhan ile oyun uzerine konuştuk.
Oyunun fikir, yazım ve sahnelenme aşamasından bahseder misiniz? Oyun nasıl ortaya çıktı?
17 kişilik bir oyuncu kadromuz var ve oyuncularımızı 1. gösterimde farklı bir rolde, 2. gösterimde farklı bir rolde izleyeceksiniz. Bu proje kapsamında, çoğu ilk kez sahneye çıkan ve gönüllü olarak kadroya katılan oyuncularımızın, farklı farklı karakterleri oynamayı deneyimlemesini istedim.
Oyunun amaçlarından ilki sosyal sorumluluk bilinci ile fayda sağlamak. Bu sebeple oyunun tüm geliri Okul Destek Derneği aracılığı ile öğrencilerin eğitimi için kullanılacak.
Oyunun provalarına başlamadan önce ekiple beş ay süren oyunculuk üzerinden farkındalık çalışmaları yaptık. Böylece ekibin potansiyelini daha iyi anlama imkânım oldu. Bu sebeple ekibe özel bir oyun yazmaya karar verdim. Dramaturg ve yazar Gülseren Aydın ile kafa kafaya verdik ve günümüzde geçen sahnelerde oyuncuların zorlanmayacakları, aşina oldukları karakterler yazdık. ‘Hamlet’, ‘Bir Evlenme Teklifi’, ‘Lüküs Hayat’ ve yine Gülseren Aydın ile birlikte yazdığımız (ve oynadığım tek kişilik oyun) “Şahmaran” oyunlarından kendi içlerinde kolajlar yaparak sahneler aldık. Bu sahnelerle günümüzden geçmişe bir portal açtık. Sonunda ortaya komedi ve müzikli bir oyun çıktı, yazım sürecimiz yaklaşık bir ay sürdü.
‘BİR HAYAL KURDUM’
Seyirciler sizin hayalinizin neresinde olacak merak ediyor musunuz?
İzleyicilerimizin hangi hislerle
ayrılacağını onlarla yüzleşmeden
bilemeyeceğim. Hem yazar hem
yönetmen
olarak bir hayal
kurdum. Bu hayali
anlaşılabilir ve
estetik bir şekilde
sahneye taşımaya
çalıştım. Bu
hayalin neresine
tutunacağı,
kendini ne kadar yakın hissedeceği
izleyicimize kalmış. Dileğim
çıkarımlarda bulunurken eğlenmeleri
ve iyi ki bu oyuna geldik demeleri.
Oyun biz seyircilere ne anlatıyor?
Sanat bize hayaller kurdurur.
Sonsuz olasılıklarla dolu bir
dünyanın kapılarını açar. “Bir
Küçük Parantez”, bir çoğumuz
gibi günlük rutinin içinde sıkışmış
insanların, her zaman var olan
ama çoğu zaman görmezden
geldiğimiz renkleri, bu kez tiyatro
aracılığı ile yeniden keşfetmelerinin
hikâyesini anlatıyor. Alt metinlerde
ise onları keşfetmek için oyuna
gelmelisiniz. Sanatsal anlamda
tiyatronun genel anlayışı içerisinde
kalmak istedim. Günümüze,
tiyatronun dehalarından olan
Shakespeare, Çehov, Ekrem Reşit
Rey gibi yazarların oyunlarından
sahneler alarak çağımıza ayna
tutmaya çalıştım.
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