Bilim Sanat Edebiyat Derneği'nden müzikli etkinlik

Bilim Sanat Edebiyat Derneği (BİSED) Ankara'da bir etkinlik düzenleyecek.

Bilim Sanat Edebiyat Derneği'nden müzikli etkinlik
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ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 15.01.2025 - 15:09

Bilim Sanat Edebiyat Derneği (BİSED) 18 Ocak Cumartesi günü bir etkinlik düzenleyecek. Ankara Kızılay'daki Sanat- Edebiyat Kafe'de düzenlenecek etkinlikte sanatçı Tuncer Tercan türküler söyleyecek, Çetin Örgen ise bir söyleşi yapacak.


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