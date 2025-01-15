Bilim Sanat Edebiyat Derneği'nden müzikli etkinlik

Yayınlanma: 15.01.2025 - 15:09

Güncelleme: 15.01.2025 - 15:09

Bilim Sanat Edebiyat Derneği (BİSED) 18 Ocak Cumartesi günü bir etkinlik düzenleyecek. Ankara Kızılay'daki Sanat- Edebiyat Kafe'de düzenlenecek etkinlikte sanatçı Tuncer Tercan türküler söyleyecek, Çetin Örgen ise bir söyleşi yapacak.