Bilim Sanat Edebiyat Derneği'nden müzikli etkinlik
Bilim Sanat Edebiyat Derneği (BİSED) Ankara'da bir etkinlik düzenleyecek.
Bilim Sanat Edebiyat Derneği (BİSED) 18 Ocak Cumartesi günü bir etkinlik düzenleyecek. Ankara Kızılay'daki Sanat- Edebiyat Kafe'de düzenlenecek etkinlikte sanatçı Tuncer Tercan türküler söyleyecek, Çetin Örgen ise bir söyleşi yapacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Görevlerine son verilmesi talebiyle dava açıldı
- İddia: Reza Zarrab Miami'de evleniyor
- İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi
- Oğluna sahip çıktı, Özel'e hakaret etti!
- CHP, belediye operasyonlarına karşı kartını çekti
- ‘Öcalan istedi, heyete katıldı’
- Özlem Gürses'ten 'Bahçeli' itirafı
- Evde boğazları kesilmiş halde bulundular!
- Gözaltındaki Rıza Akpolat’tan mesaj var!
- Kürsüde Kürşad Yılmaz'a sert yanıt!