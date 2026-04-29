Bin yıllık cam yolculuğu Marmaris’te 'Tutku'yla buluşuyor

11. yüzyılda, büyük olasılıkla Beyrut’tan yola çıkan ve cam külçeleriyle cam eserlerden oluşan kargosunu taşıyan bir Bizans gemisi, Marmaris Serçe Limanı açıklarında sulara gömüldü. Yüzyıllar sonra sualtı araştırmalarıyla gün ışığına çıkarılan bu batık, yalnızca arkeolojik bir keşif olarak değil, Doğu ile Batı arasındaki ticaretin, kültür alışverişinin ve cam sanatının bin yıllık belleği olarak da önem kazandı.

Marmaris Kültür Sanat Derneği / MAKSAD, Marmaris Ticaret Odası’nın desteğiyle Serçe Limanı Cam Batığı’nın 1000. yılı anısına anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Cam sanatçısı Ekrem Özen’in eserlerinden oluşan “Tutku – Serçe Limanı Batıklarının Anısına Ekrem Özen Cam Sanatı Sergisi”, 3 Mayıs’ta Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde izleyiciyle buluşacak.

Camı yalnızca gündelik hayatın işlevsel bir malzemesi olmaktan çıkarıp ışığın, rengin ve duygunun taşıyıcısına dönüştüren Ekrem Özen, sergide iki ve üç boyutlu cam çalışmalarını bir araya getiriyor. Sanatçının yapıtlarında cam, kimi zaman şeffaflığın zarafetiyle, kimi zaman kırılganlığın derin anlamıyla öne çıkıyor. Işık, renk ve yüzey arasındaki ilişki, Özen’in eserlerinde yalnızca estetik bir arayış değil, aynı zamanda insanın iç dünyasına açılan duyarlı bir alan oluşturuyor.

Serçe Limanı Batığı’ndan çıkarılan cam külçeler, hurda cam parçaları ve dönemin cam işçiliğine ait izler, camın bin yıl önce de dönüşen, yeniden kullanılan ve yeni formlara kavuşan bir malzeme olduğunu gösteriyor. “Tutku” sergisi de bu tarihsel belleği çağdaş sanatın diliyle yeniden yorumluyor. Batığın derin sulardan taşıdığı hafıza, Ekrem Özen’in eserlerinde bugünün ışığıyla yeniden görünür hâle geliyor.

Sergi için hazırlanan katalogda ressam Hanefi Yeter’in Ekrem Özen’in sanatı üzerine kaleme aldığı yazının yanı sıra, Serçe Limanı Cam Batığı’nın tarihsel önemi de ele alınıyor. Katalog metinlerinde camın geçmişten bugüne uzanan serüveni, Marmaris’in kültürel belleği ve çağdaş cam sanatının bugünkü olanakları birlikte değerlendiriliyor.

MAKSAD’ın öncülüğünde düzenlenen sergi, Marmaris’te cam sanatına ilişkin yeni bir farkındalık yaratmayı da amaçlıyor. Aynı zamanda Serçe Limanı Batığı’nın taşıdığı tarihsel mirasın, kentin kültür-sanat yaşamında daha görünür hâle gelmesi için önemli bir adım niteliği taşıyor.

“Tutku” sergisi, 31 Mayıs 2026’ya kadar Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde ziyaret edilebilecek.