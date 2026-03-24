Binfikir Tiyatrosu’ndan Brüksel'de çifte bayram: Erol Günaydın unutulmadı

Brüksel, Ramazan Bayramı’nın son günü olan 22 Mart Pazar günü hem bayram sevincini hem de erken Dünya Tiyatro Günü coşkusunu aynı sahnede yaşadı.

Binfikir Tiyatrosu, çocuklardan yetişkinlere uzanan iki ayrı oyunla izleyicilere Türkçe kahkaha dolu bir gün armağan etti.

Topluluk, bu yılki etkinlikte geleneksel Türk gösteri sanatının önemli bir unsuru olan meddahı öne çıkararak usta tiyatrocu Erol Günaydın’ı saygıyla andı.

PROTOKOLDEN DESTEK VE YOĞUN İZLEYİCİ İLGİSİ

Bayram gününe rağmen salonu dolduran tiyatroseverler organizatörleri mutlu etti. Brüksel Belediyesi Gençlik, Spor ve Sosyal Uyumdan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Abobakre Bouhjar ile Brüksel Bölge Milletvekili ve Senatör Hasan Koyuncu da etkinliğe katılarak destek verdi. 2018’de Binfikir Komedi Pazarı’nda kısa bir Shakespeare performansıyla sahneye çıkan Koyuncu, bu kez minik oyunculara moral vermek için izleyiciler arasındaydı.

MİNİK OYUNCULARDAN BÜYÜK KAHKAHALAR

Günün ilk oyunu saat 13.00’te sahnelenen “Çocuktan Al Kahkahayı!” oldu. Binfikir Çocuk Tiyatrosu’nun 16 minik oyuncusu tarafından sahnelenen 50 dakikalık komedi, “Gelenekselden Geleceğe Skeçler” alt başlığıyla üç bölümden oluştu.

Çocukların kendi yazıp oynadıkları skeçler, izleyicilerden en güçlü alkışı aldı.

ERDİNÇ UTKU’DAN ANMA VE TEŞEKKÜR MESAJI

Etkinlik sonrası konuşan Binfikir Tiyatrosu Genel Sanat Direktörü Erdinç Utku, Dünya Tiyatro Günü kapsamında Erol Günaydın’ı kısa bir meddah videosuyla andıklarını belirtti. Utku, Belçika Türk İşçi Tiyatrosu’nun kurucusu Mustafa Zıngır’ı da hatırlattı ve çocukların meddah geleneğini sahneye taşımasının zor ama değerli bir deneme olduğunu vurguladı.

Seyircinin tiyatronun ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Utku, bayram gününde salonu dolduran izleyicilere teşekkür etti. Binfikir Tiyatrosu’nun büyük bir aile olduğunu belirterek gençleri önce seyirci, sonra oyuncu, ardından yönetmen yardımcısı ve yönetmen olarak yetiştirdiklerini ifade etti.

HASAN KOYUNCU’DAN ÇOCUKLARA ÖVGÜ

Çocuk oyunu sonunda kısa bir konuşma yapan Senatör Hasan Koyuncu, Binfikir Tiyatrosu’nun yıllardır Belçika’daki Türk toplumuna tiyatroyu sevdirdiğini söyledi. Tiyatronun çocuklara eleştirel bakış kazandırdığını vurgulayan Koyuncu, topluluğun çalışmalarını takdir ettiğini belirterek minik oyuncular için alkış istedi.

YETİŞKİNLERDEN TEMPOLU BİR KOMEDİ: “EYVAH ZAYIFLIYORUM!”

Saat 15.00’te sahneye çıkan yetişkin grubu, tek perdeye indirilen 90 dakikalık “Eyvah Zayıflıyorum!” komedisiyle izleyiciyi bu kez yetişkin dünyasının mizahına davet etti. Erdinç Utku’nun yazdığı, Vedat Yeşilyurt’un yönettiği oyunun müzikleri Kadir Kankılıç’a, sanat danışmanlığı Mehmet Avcu’ya, teknik sorumluluğu ise Mesude Aytekin’e aitti.

Kilo sorunu yaşayan iki kişinin acımasız bir zayıflama yarışına girmesini konu alan oyun, enerjik oyuncu kadrosu, güncel göndermeleri ve sürpriz finaliyle büyük beğeni topladı.

MİZAH DAHA KAPIDAN BAŞLADI

De Kriekelaar Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunda mizah daha kapıda başladı. Seyircilerin kiloları tartı aletiyle ölçülürken, görevlilerin tişörtlerindeki esprili sloganlar izleyicileri daha salona girerken oyunun atmosferine dahil etti.

TÜRKÇEYİ SAHNEYE TAŞIYAN İSTİKRARLI YOLCULUK

Binfikir Tiyatrosu, 2008’den bu yana Belçika’da çocukları, gençleri ve yetişkinleri tiyatroyla buluştururken Türkçeyi sahnede yaşatma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Geleneksel Türk tiyatrosundan kabareye uzanan çizgiyi çağdaş yorumlarla sahneye taşıyan topluluk, “Sokağı tiyatroya, tiyatroyu sokağa taşıyoruz” anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor.