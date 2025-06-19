Bir Demet Tiyatro'nun da yönetmeniydi: Sevgi Birsel hayatını kaybetti

BKM Yapımı olan ve televizyon tarihine damga vuran “Bir Demet Tiyatro”nun yönetmenliğini üstlenen Sevgi Birsel, hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan acı haber, FİLM – SAN Vakfı tarafından duyuruldu.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yönetmen Sevgi Birsel’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”

Acı haberin ardından “Bir Demet Tiyatro” oyuncularından Demet Akbağ da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.

Akbağ, paylaşımında "Başımız sağ olsun" notunu düşerek, usta yönetmene veda etti.







SEVGİ BİRSEL KİMDİR?

Hayatını kaybeden usta yönetmen Sevgi Birsel, Türk televizyon ve sinema dünyasına damga vuran projelere imza atmış önemli bir isimdi. Özellikle BKM Yapımı olan ve 1990’lı yıllara damga vuran “Bir Demet Tiyatro” dizisinin yönetmeni olarak tanındı.

1995–2002 yılları arasında yayınlanan "Bir Demet Tiyatro"nun 23 bölümünü yöneten Birsel, projeye kazandırdığı güçlü mizah dili ve karakter derinliğiyle izleyicilerin hafızasında kalıcı bir yer edindi. Bu yapım, Türk televizyon tarihinin kült dizileri arasında yer aldı.

Sevgi Birsel’in yönetmenliğini yaptığı diğer yapımlar arasında;

Dış Kapının Mandalları (1998),

Güneş Yanıkları (2000),

Ölümsüz Aşk (2003),

Azize (2004),

Home Ofis (2011),

Balıkçının Karısı (2015),

ve son olarak Üvey Anne (2023) yer alıyor.

Birsel, hem komedi hem dram türlerinde üretim yapan, oyuncu yönetimi ve anlatım diliyle sektörde saygınlık kazanmış bir yönetmendi. Aynı zamanda yapımcı ve senarist kimliğiyle de televizyonculuğa katkı sundu.

Sanat dünyasında “disiplinli, yaratıcı ve vizyoner” kişiliğiyle tanınan Sevgi Birsel, geride unutulmayacak projeler ve güçlü bir miras bıraktı.