‘Bir İçgörü Mekânı: Akbank Sanat ve 30 Yıl’ adlı sergi ziyaretçileri bekliyor! Uzun bir görsel yolculuk...

Yayınlanma: 08.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.12.2023 - 04:00

Serginin küratörlüğünü Hasan Bülent Kahraman, konsept ve tasarımını ise Bülent Erkmen yapıyor.

USTA İSİMLER...

Erol Akyavaş’ın 1993 yılında açılan sergisinden başlayarak Nil Yalter, Tomur Atagök, Adnan Çoker, Sarkis gibi önemli sanatçıların sergileri bir araya getirildi. Serginin bellek sergisi olduğu kadar bir benlik sergisi olduğunu da belirten Hasan Bülent Kahraman, sadece Akbank Sanat’ın değil Türkiye’deki görsel sanatların gelişimini de bu sergi kapsamında izlemenin mümkün olduğunu belirtiyor.

‘700’DEN FAZLA ETKİNLİK’

Görüşlerini aldığımız Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, sergi hakkında “Dünyanın ve Türkiye’nin esin kaynağı olmuş sanatçılarıyla düzenlediğimiz karma ve solo sergilerle, yayımladığımız kitaplarla yeni bir kuşağın gelişmesine katkı sunduk. Bu yolculuğu kutlamak amacıyla da 30’uncu yılımıza özel olarak ‘Bir İçgörü Mekânı: Akbank Sanat ve 30 Yıl’ adlı sergimizi sanatseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu sergi ile sadece Akbank Sanat’ın değil Türkiye’deki görsel sanatların gelişimini de izlemeyi mümkün kılıyoruz” diyerek sanatseverleri sergiye davet etti.