Bir kahraman kadının hikâyesi: Ben Kara Fatma
“Ben Kara Fatma”, Tiyatro P.A.S, “Ben” serisi “Kurtuluş” ana başlığı altında, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızın yaşamöykülerini sahneye taşıyor.
Canlandırılan kahraman kadın, oynayan ve yöneten kadın...
Tüm bileşkeler bir araya gelince muazzam bir oyun ortaya çıkıyor.
Kurtuluş Savaşımızın 100. yılına itafen hazırlanan tek kişilik oyun serisinin ilki olma özelliğini taşıyan “Ben Kara Fatma”, Tiyatro P.A.S, “Ben” serisi “Kurtuluş” ana başlığı altında, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızın yaşam öykülerini sahneye taşıyor.
Ellinci yılını kutlayan Şişli Tiyatrosu, P.A.S Tiyatro ile tarihi olaylara perde açıyor.
Üç, seriden oluşan ve her biri tek kişilik oyun olma özelliğindeki eserlerin birincisinin galası gerçekleşti. Tiyatro P.A.S’nin sanat yönetmeni, tiyatro sanatçısı ve yazar Sevtap Çapan tarihimizin önemli şahsiyetlerinden, Atatürk’ün kendine verdiği takma ad ile anılan Kara Fatma, Fatma Seher Erden’i güzel bir performans ile sahneledi.
Birçok tiyatro sanatçısı, tiyatrosever ve basının davetli olduğu galada, tarih kitaplarında genel olarak adı geçen ama derinlemesine bilinmeyen kadın - erkek kahramanlarımızı biraz daha tanınır ve bilinir hale getirmek için Tiyatro P.A.S, kolları sıvadı. Ülkemiz ve dünya tiyatro sahnesinde ilk kez gerçekleştirilen “Seri Oyun” projesi özümüzden olana eğilerek tarihimize ışık tutmayı hedeflerken hem milli değerlerimizi ön plana taşıyor hem de kadın olgusunu güçlendirip kahramanlığın cinsiyetle sınırlanamayacağını hatırlatıyor. Sezon boyunca seyirciyle buluşturulacak.
- Yazan: Mehmet Dağıstanlı
- Dramaturg: Belgi Paksoy
- Yöneten: Özgür Kaymak
- Kostüm Tasarımı: Onur Uğurlu
- Dekor Tasarımı: Cihan Aşar
- Işık Tasarımı: Hasan Demir
- Müzik: Emrah Can Yaylı
- Oyuncu: Sevtap Çapan
- Yardımcı Yönetmen: Fulya Irmak Bilginer
- Afiş–Medya Görsel Tasarım: O. Suat Özsomar
- Fotoğraf: Volkan Erkan
- Sosyal Medya Yönetimi: Gülfer Işık
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