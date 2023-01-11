'Bir mit yaratmak' sanatseverle buluşuyor

Yayınlanma: 11.01.2023 - 11:02

Güncelleme: 11.01.2023 - 11:02

Mit her zaman bir 'yaratılış'ın öyküsüdür. Bir şeyin nasıl yaratıldığını, nasıl var olmaya başladığını anlatır.

Ataman Oğuz, Mehmet Ali Yıldız , Muhammet Bakır ve Sefa Çatuk’un yer aldığı sergide, sanatçılar eserleri üzerinden oluşturmuş oldukları kişisel mitlerini geçmiş ile içinde bulunduğumuz zaman dilimi arasında yaşanılan hayata dair çelişkileri, gerçekleri, belirsizlikleri ve zamana bağlı değişim gösteren yaşam hikayelerini kendilerine ait bir dille anlatıyorlar.

Kisisel Mitolojiler nasıl, hangi koşullarda oluşur? Bireyselliğin arkasında yer alan toplumsal politik meseleler ve kültürel sorunlar, mitler aracılığıyla yapıtlarda nasıl şekillenir? Politikleşmeden sıradan, öznel olan bir dünyanın mitleşme ihtimali var mıdır? gibi soruların cevaplandığı sergi Ataman Oğuz, Mehmet Ali Yıldız , Muhammet Bakır ve Sefa Çatuk’un kişisel mitlerini görmeye ve keşfetmeye davet ediyor.

'Bir Mit Yaratmak’ sergisini 5 Şubat 2023 tarihine kadar saat 11.00-19.00 saat aralığında ziyaret edebilirsiniz.

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