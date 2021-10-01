Bir şehir festivali: 212

01 Ekim 2021 Cuma, 04:00

Bu yıl dördüncü kez düzenlen 212 Photography Istanbul, ilk kez bu kadar kapsamlı olarak izleyiciyle buluşuyor. Fotoğrafın önde gelen etkinliklerinden olan festival, bugünden itibaren 11 Ekim’e kadar İstanbul’un yedi farklı mekânında kapılarını ücretsiz olarak açıyor. Bu mekânlar şöyle: Yapı Kredi bomontiada, Akaretler Sıraevler A 37 - 39, Zülfaris Karaköy, Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı, Yeldeğirmeni Sanat, Müze Gazhane ve Kalyon Kültür.

Festival bu yıl sadece birbirinden etkileyici fotoğraf çalışmalarının yer aldığı sergileriyle değil, yan etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. Festivalde 35 sanatçı yer alacak. Dokuz sergi, 13 söyleşi, beş atölye çalışması, altı konser/performans, 18 film gösterimi (NOWNESS & MUBI) yapılacak.

212 Photography Istanbul, önceki gün açılışını ana mekânı Yapı Kredi bomontiada’da yaptı. Burada festivalin afiş yüzü de olan Helena Blomqvist başta olmak üzere Thomas Albdorf, Diana Artus, Helena Blomqvist, Scarlett Hooft Graafland, JeeYoung Lee, Rosa Muñoz, Esra Özdoğan, MODI’nin fotoğraf çalışmaları izlenebiliyor.

RENKLER VE KOREOGRAFİLER...

Özellikle Hollandalı Graafland’ın Bolivya’nın tuz gölünde çektiği fotoğrafların renkleri ve kurguladığı koreografiler oldukça ilgi çekici. Güney Koreli multidisipliner sanatçı Lee’nin önce zihninde yarattığı ve bir oda içerisinde kurguladığı fotoğraflar gerçek değilmiş ya da bilgisayarla oynanmış zannedilebilir. Ancak öyle değil, sanatçı fotoğraflarda müdahalelere gerek kalmaması için aylarca her bir nesneyle uğraşıyor, kendi elleriyle yaratıyor ve yerleştiriyor. Bütün bu çaba sonucunda ortaya çıkan fotoğraflar tam bir görsel şölen. Ödüllü sanatçı, fotoğraflarıyla toplum baskılarına, bu baskılarla oluşan yorgunluklara ve öfkelere karşı koyuyor.

Öte yandan açılışta, henüz gezme fırsatını bulamadığımız Yeldeğirmeni Sanat’taki fotoğrafların büyük ilgi çekeceğine dair duyumlar da aldık. Burada Christian Tagliavini’nin eserleri ve NOWNESS seçkisi görülebilir.

KONSERLER, SÖYLEŞİLER...

Bu yılki festivalin dikkat çekici yan etkinlikleri arasında Akaretler, Ortaköy Kethüda Hamamı ve Yeldeğirmeni’ndeki ücretsiz konserler bulunuyor. Bununla birlikte Ferhan İstanbullu’nun “We Are The Walkers, Hayallerine Yürüyen Kadınlar” söyleşi serisi de Zorlu Center Walker’s Market’te yapılacak.

Festivalin buraya sığdıramadığımız geniş etkinlik programını 212photographyistanbul.com adresinden veya festivalin sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

‘ROTANIZI OLUŞTURUN!’

Konuştuğumuz 212 Photography Istanbul Festival Direktörü Banu Tunçağ şunları söyledi: “212 Photography Istanbul, dördüncü yılında şehrin pek çok noktasına yayılıyor; bunu çok önemsiyoruz. Dünyadaki köklü fotoğraf festivallerine baktığımızda, şehrin birçok lokasyonunda yer alan, sadece fotoğraf sanatına değil, farklı disiplinlere de ev sahipliği yapan çoksesli organizasyonlar olduğunu görüyoruz. Ziyaretçileri bu sene, İstanbul’un her iki yakasında da toplam yedi farklı mekânda sergiler, atölyeler, söyleşiler, sanatçı buluşmaları, portfolyo değerlendirmeleri ile birlikte kapsamlı bir program bekliyor. Ayrıca sergi içeriklerinde daha fazla yeni medya işlerini de görmek mümkün olacak. Buna ek olarak, farklı kreatif disiplinleri de daha fazla kucakladığımız bir yıl diyebilirim; dans performans, mimari ve pop-up konserler de bu sene programda özel bir yer tutuyor. Herkesin kendine özel bir festival rotası oluşturarak 212 Photography Istanbul’u gezmesini ve bu rotayı keyifli bir deneyimle tamamlamalarını arzuluyoruz.”

