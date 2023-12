Bir Shakespeare klasiğinden ilham aldı: Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası Müzikali İstanbul seyircisiyle buluştu!

Yayınlanma: 23.12.2023 - 19:05

Güncelleme: 23.12.2023 - 19:11

William Shakespeare'in, Bir Yaz Gecesi Rüyası isimli oyunundan uyarlanan yönetmen Volkan Ateş Gündüz'ün imzasını taşıdığı Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası Müzikali İstanbul seyircisi ile buluştu. Büyüklere özgü masal niteliği taşıyan Shakespeare’in bu bilindik eseri büyülü bir ormanda geçen romantik ve komik olayları anlatıyor.

KÜÇÜK BİR AŞK DÖRTGENİ...

Birbirini seven fakat annesi tarafından kavuşmaları önlenen Hermia (İlke Öztürk) ve Lysandrus (Utku Palta), Atina’dan kaçış planı yapar. Annesi tarafından Demetrius (Cemal Can Çakır) adlı başka bir soylu ile evlendirilmek istenen Hermia, Lysandrus'a aşıktır. Evlerinden kaçan Hermia ve Lysandrus kendilerini büyülü bir ormanda perilerin içinde bulur. Fakat Hermia'nın yakın arkadaşı Helena (Eylül Başoğlu) da Demetrius'a aşıktır. Bu aşk dörtgeni ormanda yaşayan perilerin de içine düşmesiyle komik bir hal alır. Ormanda yaşayan peri kralı Oberon'un (Can Ceylan), Perilerin EcesiTitania’dan (Duygu Urhan) intikam almak için hazırladığı büyülü tuzak bu dört aşığı da içine alır.

Aşıkların evliliklerinde söz sahibi olan Atina Dükü’nün düğün gecesinde karmaşıklaşan olaylar bir tiyatro oyunu sahnelemeye çalışan yarım akıllı amatör bir tiyatro grubunun da dahil olmasına neden olur. Bütün garipliklerin üzeri tılsımların ve büyülerin olduğu bir rüya ile örtülür.

Sonunda herşeyin çözüldüğü ve tüm aşıkların birbirlerine kavuştuğu oyun mutlu sonla biter.

MÜZİKALDE YER ALAN İSİMLER

Nick Bottom: Volkan Ateş Gündüz

Snog: Can Ceylan

Peter Quince: Yunus Emre Gedik

Francis Flute: Aziz Çoban

Snout: Rinat Al’bikov

Hermia: Ezgi Acıoğlu, İlke Öztürk

Lysandrus: Utku Palta

Helena: Eylül Başoğlu

Demetrius: Cemal Can Çakır

Oberon: Cüneyt Üstün, Can Ceylan

Titania: Duygu Urhan

Puck: Yaşar Karakulak

Theseus: Andrei Gritcu

Hippolyta: Sinem Güven

Egeus: Güneş Arabul

Periler: Ilgın Su Sayman, Ezgi Çorapsız, İris Arıkan, Cemre Buse Akkaya, Rabia Gözde Yıldız

Dans : Batuhan Vural

Piyano : Anastasiya Mocharska