Bir Shakespeare klasiğinden ilham aldı: Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası Müzikali İstanbul seyircisiyle buluştu!
William Shakespeare'in, ölümsüz eserinden uyarlanan Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası Müzikali İstanbul seyircisiyle buluştu...
William Shakespeare'in, Bir Yaz Gecesi Rüyası isimli oyunundan uyarlanan yönetmen Volkan Ateş Gündüz'ün imzasını taşıdığı Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası Müzikali İstanbul seyircisi ile buluştu. Büyüklere özgü masal niteliği taşıyan Shakespeare’in bu bilindik eseri büyülü bir ormanda geçen romantik ve komik olayları anlatıyor.
KÜÇÜK BİR AŞK DÖRTGENİ...
Birbirini seven fakat annesi tarafından kavuşmaları önlenen Hermia (İlke Öztürk) ve Lysandrus (Utku Palta), Atina’dan kaçış planı yapar. Annesi tarafından Demetrius (Cemal Can Çakır) adlı başka bir soylu ile evlendirilmek istenen Hermia, Lysandrus'a aşıktır. Evlerinden kaçan Hermia ve Lysandrus kendilerini büyülü bir ormanda perilerin içinde bulur. Fakat Hermia'nın yakın arkadaşı Helena (Eylül Başoğlu) da Demetrius'a aşıktır. Bu aşk dörtgeni ormanda yaşayan perilerin de içine düşmesiyle komik bir hal alır. Ormanda yaşayan peri kralı Oberon'un (Can Ceylan), Perilerin EcesiTitania’dan (Duygu Urhan) intikam almak için hazırladığı büyülü tuzak bu dört aşığı da içine alır.
Aşıkların evliliklerinde söz sahibi olan Atina Dükü’nün düğün gecesinde karmaşıklaşan olaylar bir tiyatro oyunu sahnelemeye çalışan yarım akıllı amatör bir tiyatro grubunun da dahil olmasına neden olur. Bütün garipliklerin üzeri tılsımların ve büyülerin olduğu bir rüya ile örtülür.
Sonunda herşeyin çözüldüğü ve tüm aşıkların birbirlerine kavuştuğu oyun mutlu sonla biter.
MÜZİKALDE YER ALAN İSİMLER
Nick Bottom: Volkan Ateş Gündüz
Snog: Can Ceylan
Peter Quince: Yunus Emre Gedik
Francis Flute: Aziz Çoban
Snout: Rinat Al’bikov
Hermia: Ezgi Acıoğlu, İlke Öztürk
Lysandrus: Utku Palta
Helena: Eylül Başoğlu
Demetrius: Cemal Can Çakır
Oberon: Cüneyt Üstün, Can Ceylan
Titania: Duygu Urhan
Puck: Yaşar Karakulak
Theseus: Andrei Gritcu
Hippolyta: Sinem Güven
Egeus: Güneş Arabul
Periler: Ilgın Su Sayman, Ezgi Çorapsız, İris Arıkan, Cemre Buse Akkaya, Rabia Gözde Yıldız
Dans : Batuhan Vural
Piyano : Anastasiya Mocharska
En Çok Okunan Haberler
-
- 6 askerimiz şehit oldu!
- Adliyedeki atamaların şifresi: Kasa kazandı
- AKP'li Başkan'ın övgüsüne tepki yağdı!
- Kimlikleri açıklandı!
- Memur ve emeklisinin maaşına zam için de oran verdi
- Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı!
- Vali, menzil şeyhinin cenazesine gitmişti...
- Toplu taşıma kartları için yeni karar!
- Fırtına ve kuvvetli yağış!
- Özel Filistin’e gidiyor!