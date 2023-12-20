İBB Şehir Tiyatroları’nın, ‘Sivrisinekler’i, Müze Gazhane’deki sahnede izlenebilir: Meydanda yeni oyun

Yayınlanma: 20.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.12.2023 - 04:00

İnsanlık tarihindeki en önemli deneylerden biri olarak kabul edilen Hadron Çarpıştırıcısı deneyinin yanı sıra deneyde görev alan bilim insanlarından biri olan Alice ve ailesinin kendi içlerindeki çarpışmalarının konu edildiği oyunda Ayşin Atav, Yeliz Gerçek, Senan Kara, Özgür Dereli, Ahhan Şener, Pınar Demiral, Volkan Öztürk, Ümran İnceoğlu, Pınar Pamuk rol alıyor.

ÖDÜL KİMİN?

Bir bilim insanının bir yandan evrenin gizlerini bir yandan da günlük yaşamın sorunlarını çözmeye çalışmasının olası durumlarını düşündüren oyunda laboratuvarda protonları çarpıştıran bilim kadını Alice’i Yeliz Gerçek, bilim insanı olmadığı için horlanan kız kardeş Jenny’i Senan Kara ve annesinin desteğine ihtiyaç duyan zeki ama sorunlu oğul Luke’u Volkan Öztürk başarıyla oynuyor.

Oyunda, eşine verilen Nobel ödülünün aslında kendi hakkı olduğunu düşünen, iki kızı arasında açıkça ayrım yapan, unutkanlık hastası bir bilim kadını Karen’i yalın ve güçlü bir oyunculukla Ayşin Atav canlandırıyor. Dramaturjisi Özge Ökten Yılmaz’a, dekor ve ışık tasarımı Cem Yılmazer’e, kostüm tasarımı Gamze Kuş’a, efekt tasarımı Metin Küçükyılmaz’a ait olan oyunun video-görsel tasarımında ise Enes Altuğ imzası var.

‘65 YAŞ İŞİ BOZDU’

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, oyunla ilgili yaptığı açıklamada, deneyimli oyuncu Ayşin Atav’ı seyirciyle ve genç oyuncularla buluşturmanın önemine dikkat çekerek 65 yaş üzerindeki oyuncuların sahneye çıkamamasının yanlışlığına değindi. İşsever, “Ayşin ablamızı sahnede görmeyi o kadar çok özlemişiz ki. Biz burada usta çırak ilişkisiyle bir aileyiz. Ama bu 65 yaş işi bizi bozdu. Burada ben Toron abilerle, birçok kişiyle çalışma fırsatı bulan bir oyuncuyum. Biz o zaman Toron Karacaoğlu’nun veya başka bir büyüğümüzün kaç yaşında olduğunu bilmezdik, onlar devam ederlerdi işlerine. Zincir koptu. Şimdi onu yeniden bir araya getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.