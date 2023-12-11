Kadına şiddete tiyatro oyunuyla dikkat çekildi

Yayınlanma: 11.12.2023 - 15:55

Güncelleme: 11.12.2023 - 16:42

Kocaeli Şehir Tiyatrosu, "Kurdela Ya Da Artı Sonsuz" adlı oyunu sahneleyerek kadına yönelik şiddeti hem fiziksel hem psikolojik açıdan ele aldı. Oyun, sanatseverler tarafından olumlu bir şekilde karşılandı. Seçil Mutlu Oğuz'un kaleme aldığı ve yönetip oynadığı tek kişilik oyun, kadına yönelik şiddetin farklı boyutlarına odaklanarak izleyicilere duygusal bir deneyim sunuyor.

Oyunun sahnelendiği etkinlik, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde düzenlendi. Başkan Tahir Büyükakın'ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın da protokol eşleriyle birlikte izleyiciler arasındaydı. Oyunun ardından Figen Büyükakın, Seçil Mutlu Oğuz'u tebrik ederek kadınların eğitimine vurgu yaparak, kadınların eğitimli olduğunda tüm dünyanın güzelleşeceğini ifade etti.