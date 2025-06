“Bir Yaz Gecesi Düşü Gibi: Şehirler Sanatla Soluklanıyor”

İstanbul’un en sevilen açık hava sahnelerinden biri olan ENKA Açıkhava Tiyatrosu, 3 Temmuz – 5 Eylül tarihleri arasında sanatseverlerle dolu dolu bir sezon geçirmeye hazırlanıyor. Fazıl Say’ın 50. sanat yılına özel konseriyle başlayacak programda, Pinhâni, Adamlar, Erol Evgin, Şevval Sam ve Zuhal Olcay gibi sevilen sanatçılar sahne alacak. Serkan Keskin’in başrolünde yer aldığı tiyatro oyunları “Cimri” ve “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” de izleyicilerle buluşacak. Açık hava sinemasında ise Forrest Gump, The Usual Suspects, Ghost gibi kült yapımlar yeniden perdeye yansıtılacak. Sezon, usta sanatçı Ferhan Şensoy’un hayatına odaklanan belgeselin prömiyeriyle kapanacak.





Aynı dönemde Yapı Kredi bomontiada’da “World Akustik” konser serisinin yeni sezonunu başlatıyor. Bu yıl 10. yaşını kutlayan mekan, 27 Haziran Cuma akşamı Türk pop müziğinin güçlü kadın seslerinden Göksel’i ağırlayacak.





İstanbul’un yaz takvimi yalnızca bunlarla sınırlı değil. 1–17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 32. İstanbul Caz Festivali, Garanti BBVA sponsorluğunda cazın önde gelen isimlerini kentin dört bir yanına taşıyor. Harbiye Açıkhava, Fransız Sarayı, Swissotel, Esma Sultan Yalısı ve Moda Sahnesi gibi mekanlarda gerçekleşecek konserlerde Chucho Valdés, Hermanos Gutiérrez, Max Richter, Jazzmeia Horn ve Meshell Ndegeocello gibi isimler sahne alacak. Festivalin açılışını Afro-Küba cazının efsanevi ismi Chucho Valdés, Grammy ödüllü grubu ile birlikte Harbiye sahnesinde gerçekleştirecek.





Müzikseverler için bir başka unutulmaz gece ise 26 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek. Star Wars hayranları için düzenlenen özel gösterim “Empire Strikes Back In Concert”, İstanbul Film Orkestrası’nın 100 kişilik kadrosuyla dev ekranda eş zamanlı olarak canlandırılacak. Şef David Mahoney’nin yönetiminde, John Williams’ın efsanevi film müzikleri canlı olarak seslendirilecek; Luke Skywalker ve Darth Vader’ın hikâyesi İstanbul göğünün altında yeniden hayat bulacak.





13 Temmuz’da ise Berlin merkezli Avustralyalı müzik grubu Parcels, KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıkacak. Daft Punk ile işbirliği yaptığı “Overnight” şarkısıyla uluslararası çıkış yakalayan grup, indie pop, elektronik ve funk ögelerini bir araya getiren enerjik performansıyla İstanbul’un yaz ritmine katkı sunacak.





Zorlu PSM’nin açık hava mekanı Vestel Amfi’de yaz boyunca yoğun bir programla izleyicilerini ağırlıyor. Haziran sonu itibarıyla stand-up gösterilerinden caz dansına, yoga seanslarından açık hava sinemasına uzanan etkinliklerde Akın Aslan, Görkem Çay, Erol Akıncı ve Tuğrul Tülek gibi isimler sahne alacak. 29 Haziran’da ise Steven Spielberg’ün yönettiği Terminal filmi, Vestel Amfi’de Türkçe altyazılı olarak gösterilecek. Katılım için ön kayıt zorunlu.





Genç müzisyenleri desteklemek amacıyla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) 2018 yılında başlattığı “Yarının Kadın Yıldızları” projesi bu yıl da genç yeteneklerin yanında. Bugüne dek 120 genç kadın müzisyenin yararlandığı fon kapsamında, bu yıl seçilen 13 sanatçı Kadıköy Süreyya Operası’nda sahneye çıktı. TSKB’nin 75. yılı için bestelenen Ceren Türkmenoğlu imzalı “Çember” adlı eser ise bu özel gecede dünya prömiyerini yaptı.





Sanatsal araştırmalara odaklanan Salt’ın BBVA Vakfı iş birliğiyle yürüttüğü destek programı kapsamında da iki yeni projeye 20 bin Euro’luk hibe verildi. Güneş Terkol’un annesiyle birlikte geliştirdiği “Bir Göç Hikâyesinin Katmanları” ve Onur Gökmen’in 1986 Çernobil faciası sonrası Karadeniz’de yaşanan radyoaktif kirliliğe odaklanan “Subsoil” projeleri, hafıza, göç, çevresel adalet ve arşiv kavramlarını sanatsal anlatılarla buluşturuyor. Her iki proje de 2026 yılında Salt’ta izleyiciyle buluşacak.





Çocuklar için de yaz tatiline özel hazırlanan kültürel içerikler dikkat çekiyor. D-Smart GO, “Okula Biraz Ara” başlığıyla oluşturduğu seçkide, Paddington, The Angry Birds Movie, The Little Prince, Smurfs ve Peri: Ağzı Olmayan Kız gibi filmlerle eğlenceli ve öğretici bir ekran deneyimi sunuyor.





İzmir merkezli Olten Filarmoni Sanat Okulu ise Dünya Müzik Günü kapsamında yaptığı açıklamada müziğin iyileştirici gücüne ve toplum üzerindeki dönüştürücü etkisine vurgu yaptı. 4 yaşından 70 yaşına kadar geniş yaş gruplarına eğitim veren kurum, klasik müziği yalnızca bir performans değil, aynı zamanda bir yaşam kültürü olarak yaygınlaştırmayı amaçlıyor.





Ankara’da ise CSO Ada sahnesi 23 – 30 Haziran haftası boyunca dopdolu bir takvimle sanatseverleri ağırlıyor. Ahmet Baran’ın önderliğinde “Mızıka-i Himayem”, Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu’nun “Yansımalar” dans gösterisi, “Queen for Strings” konseri, Türk Dünyası Müzik Topluluğu’nun sezon kapanışı, Napoli ve tango ezgilerinin buluştuğu “Napolitango”, Coşkun Karademir’in “Etnik Sinyaller” projesi ve Musa Göçmen Senfoni Orkestrası ile “Yaza Merhaba” konseri haftaya yayılan öne çıkan etkinlikler arasında yer alıyor. Aynı merkezde düzenlenecek çocuk topluluğu gösterileri, bez bebek ve geri dönüşüm atölyeleri ile “Palyaçolar Sirki” çocuk izleyicilere yönelik özel bir program sunuyor.





Yaz aylarında sahneler bir kez daha şehrin kalbine taşınıyor. Sanat, gündelik rutini aşmak ve hep birlikte başka bir dilde yeniden buluşmak için yollarını açık havaya, konser salonlarına, filmlere ve atölyelere çeviriyor. İstanbul’dan Ankara’ya, sahneden ekrana uzanan bu zengin kültürel ajanda, her yaştan sanatseveri yaz boyunca kendine davet ediyor.