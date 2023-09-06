‘Bir Zamanlar Denizin Olduğu Yer’

Yayınlanma: 06.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.09.2023 - 04:00

Küratörlüğünü Lisa Trockner’in yaptığı sergide Dolomitler’in Çağdaş Sanatı olarak Julia Bornefeld, Aron Demetz, Arnold Mario Dall’O, Wil-ma Kammerer, Hubert Kostner, Sissa Micheli, Robert Pan, Peter Senoner, Barbara Tavella ve Gustav Willeit’in yapıtlarından oluşan seçkiyle açılacak.

Dolomitler bölgesi İtalya’nın kuzeybatısında Alpler’in bir uzantısı olarak yer alan yüksek dağlık bir alanın adı. Sergiye katılan sanatçıların Dünya Mirası sayılan bu yerin coğrafi konumundan hareketle, düşledikleri deniz özlemini buluşturmayı hedeflediklerini söylemek olası. Elbette sanatçının yaratı dünyası her türlü kurmacaya açıktır. Yapıtların dış dünya gerçekliğiyle bağını kurmak her zaman olanaklı olmayabilir. Çünkü sanatçının dış dünya algısını yapıtlarına yansıtması arasındaki ayrımlar tartışmalıdır.

5 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında CerModern’de izlenebilecek bu ilginç sergi Ankaralı sanatçı ve sanatseverleri bekliyor.