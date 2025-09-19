Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği yeni sezona 'Merhaba' dedi

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) yeni sezon açılışını Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda gerçekleştirdi. Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, BRHD Başkanı Dodi Dündar ile birlikte çok sayıda sanatsever açılışa katılım sağladı. Açılış konuşmasını yapan Balbay, "Sanatla, mücadele edeceğiz, sanat aydınlığa çıkaracak. Bir şeye başlamak kadar onu sürdürmek de önemli. Cumhuriyet Gazetesi kültür ve sanata her gün düzenli yer ayıran bir gazete. Sanat ve spora hem sayfalarında hem binalarında yer veriyor. Sanat ve sporla genç kuşakları buluşturduğunuzda bambaşka oluyorlar. Sanata zaman işlemez. İnsan konuşmadan önce resim yapmayı ögrendi. İlk anlaşmalar böyle gerçekleşti. Resim en eski iletişim unsuru, rönesansın en büyük müjdecisi. Bizim topraklarımızda da resim sanatını yaşatan sizleri kutluyoruz" dedi.

Balbay'ın ardından Dündar da bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Sonrasında ise hatıra fotoğrafı çekildi.