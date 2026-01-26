Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bittikten sonra tavana baktıran 'varoluşsal sancılı' 10 film...

26.01.2026 13:37:00
Haber Merkezi
Bazı filmler bittiğinde hemen kumandaya uzanıp kapatmak mümkün olmaz. Ekran kararır, jenerik akar ve seyirci sessizce boşluğa bakarak sorgulamaya başlar. İşte gerçeklik algısını sarsacak, insan doğasını ve varoluşu en derin şekilde sorgulatan filmler...

1. The Lobster (Istakoz) - 2015

IMDb Puanı: 7.1 

Yorgos Lanthimos’un yönettiği bu absürt distopyada, bekar kalmanın yasak olduğu ve 45 gün içinde eş bulamayanların bir hayvana dönüştürüldüğü tuhaf bir gelecek anlatılır. Colin Farrell ve Rachel Weisz’ın başrolü paylaştığı film, modern ilişkilere ve toplumsal baskılara getirdiği sarsıcı eleştiriyle izleyiciyi uzun süre etkisinde bırakır.

2. Synecdoche, New York (New York Yanılsamaları) - 2008

IMDb Puanı: 7.5 

Senarist Charlie Kaufman’ın yönetmen koltuğuna oturduğu ve Philip Seymour Hoffman’ın devleştiği filmde, bir tiyatro yönetmeninin hayatının birebir kopyasını bir depo içinde yeniden inşa etme takıntısı işlenir. Sanat, ölüm korkusu ve zamanın acımasızlığı üzerine çekilmiş en karmaşık ve depresif başyapıtlardan biri olarak kabul edilir.

3. Ex Machina - 2014

IMDb Puanı: 7.7 

Alex Garland imzalı filmde, genç bir yazılımcının, insan görünümlü bir yapay zekaya (Alicia Vikander) Turing testi uygulamak üzere izole bir eve davet edilmesi konu alınır. İnsan olmanın ne anlama geldiğini ve bilincin sınırlarını sorgulayan yapım, finaliyle izleyicide derin bir güvensizlik hissi yaratır.

4. Mr. Nobody (Bay Hiçkimse) - 2009

IMDb Puanı: 7.7 

Jared Leto’nun başrolünde olduğu film, ölümsüzlüğün bulunduğu bir gelecekte, ölümü bekleyen son ölümlü olan 118 yaşındaki Nemo’nun hikayesini anlatır. "Seçim yapmadığın sürece her şey mümkündür" felsefesinden yola çıkan yapım, olasılıklar ve paralellikler üzerine kurulu kurgusuyla beyin yakan bir deneyim sunar.

5. Arrival (Geliş) - 2016

IMDb Puanı: 7.9 

Denis Villeneuve’ün yönettiği ve Amy Adams’ın başrolde olduğu film, dünyaya inen uzaylılarla iletişim kurmaya çalışan bir dilbilimcinin hikayesini, alışılagelmiş istila filmlerinin çok dışında bir perspektifle anlatır. Dilin düşünce yapısını ve zaman algısını nasıl değiştirdiğine odaklanan film, izleyiciye kader ve özgür irade üzerine felsefi bir sorgulama yaşatır.

6. Blade Runner 2049 (Bıçak Sırtı 2049) - 2017

IMDb Puanı: 8.0 

Ryan Gosling ve Harrison Ford’un yer aldığı, görsel bir şölen sunan bu devam filminde, bir "replika" (yapay insan) olan K’nın kendi geçmişini ve ruhu olup olmadığını sorgulama süreci işlenir. İnsan olmanın biyolojik bir durum mu yoksa hissedilen bir olgu mu olduğu sorusunu, muazzam bir atmosfer eşliğinde sorar.

7. Her (Aşk) - 2013

IMDb Puanı: 8.0 

Spike Jonze’un yazıp yönettiği ve Joaquin Phoenix’in başrolünde olduğu filmde, yalnız bir yazarın, kusursuz bir yapay zeka işletim sistemiyle kurduğu duygusal bağ anlatılır. 

8. The Truman Show - 1998

IMDb Puanı: 8.2 

Jim Carrey’nin efsanevi performansı ve Peter Weir’in yönetimiyle hayat bulan filmde, doğduğu günden beri tüm hayatı bir televizyon şovu olarak yayınlanan Truman’ın, sahte gerçekliğini keşfetme süreci konu edilir. Özgür irade, gözetim toplumu ve "gerçeklik" kavramını sorgulatan film, güncelliğini asla yitirmeyen bir modern klasik.

9. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Sil Baştan) - 2004

IMDb Puanı: 8.3 

Michel Gondry ve Charlie Kaufman işbirliğiyle ortaya çıkan filmde, Jim Carrey ve Kate Winslet, hafızalarından birbirlerini sildiren eski bir çifti canlandırır. "Acı veren anıları silmek, o acıdan öğrendiklerimizi de yok eder mi?" sorusunu soran film, aşk ve bellek üzerine yapılmış en etkileyici yapımlardan biri.

10. 2001: A Space Odyssey (2001: Bir Uzay Destanı) - 1968

IMDb Puanı: 8.3 

Stanley Kubrick’in sinema tarihini değiştiren başyapıtı, insanlığın şafağından uzayın derinliklerine uzanan, evrim ve yapay zeka (HAL 9000) üzerine kurulu sessiz ve görkemli bir yolculuk. Neredeyse hiç diyalog içermeyen final bölümüyle izleyiciyi evrendeki yerimiz üzerine cevapsız sorularla baş başa bırakır.

İlgili Konular: #IMDb #varoluşsal #film listesi