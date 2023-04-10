Bodrum’da “Dört Sanatçı Dört İzlenim” sergisi açıldı

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 10:12

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 10:12

Sanatçı Hatice Aras, Peruze Hamurcu, Ümit Yiğit ve Mustafa Albayrak’ın eserlerinden oluşan “Dört Sanatçı Dört İzlenim” sergisinin 7 Nisan Cuma günü Bodrum Belediyesi Mausolos Sergi Salonu’nda açılışı gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi Kültür AŞ organizasyonunda gerçekleşen serginin açılışına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

“SANATÇILARA DOĞRU ORTAMLAR HAZIRLANMALI”

Serginin açılışında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da geçmişten bu yana çok önemli sanatçıların yaşadığını belirterek, “Bizler, değerli sanatçılarımıza doğru ortamları hazırlamak, onların eserlerini sanatseverlerle buluşturmak durumundayız. Belediyeler, yerel yönetimler bununla da yükümlüdür. Sanata ve sanatçıya sahip çıkmak, sanatı toplumun geniş kitleleri ile buluşturmak, her türlü sosyal katmanla buluşturabilmekle yükümlüyüz” dedi.

Kültür ve sanatın toplumun her kesimine hitap edebilmesi için yeni mekanlar oluşturduklarını ve bunlara yenilerinin ekleneceğini belirten Başkan Aras, bütün bu çalışmaların Bodrum’da sanata ve sanatçıya verilen önemi gösterdiğini ifade etti.

Bodrum Belediyesi Kültür AŞ Müdürü Zeynep Göztepe, Bodrum’da kültürel varlığın korunması ve geliştirilmesi; kültür, sosyal ve turizm işletmeciliği ile Bodrum’un tanıtımı için kaynak sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından sanatseverler, 4 sanatçının 40 eserinden oluşan sergideki eserleri inceleyerek eserler hakkında bilgiler aldı.

Sergi, 3 Mayıs’a kadar açık kalacak.

