Bodrumlarda ve tavan aralarında bulunan eserler

11 Aralık 2022 Pazar, 02:00

İşte Caravaggio’dan Van Gogh’a bodrum katlarında, tavan aralarında ve hatta duvarların arkalarında bulunan birbirinden önemli sanat eserleri: Avusturyalı ressam Gustav Klimt’in 1916-1917 yıllarında yaptığı “Portrait of a Lady” eseri 1997’de kayboldu. Tablo 2019 yılında, çalındığı galeri olan Ricci Oddi Modern Art’ta bir duvarın içine gizlenmiş halde sarmaşıkları temizleyen bahçıvanlar tarafından bulundu. 23 yılın ardından bulunan eserin hikayesi de bulunduğu yer kadar ilginç. Çalınan kanvas Klimt’in bir başka eserinin üzerine çizdiği bir resim olmasından ötürü oldukça değerli. BBC’nin haberine göre Klimt’in çizdiği ilk portrenin sahibi olan kız aniden hayatını kaybetti. Ressam da onun ölümünün acısıyla baş edebilmek için çizdiği portrenin üzerini başka bir genç kızı resmederek kapattı.

1930’larda kaybolan Çing Hanedanı Vazosu’nun 1735 ila 96 yılları arasında üretildiği düşünülüyor. Vazo, kaybolduktan yaklaşık 75 yıl sonra 2010’da bulundu. Londra’daki Heathrow Havalimanı’na yakın bir evin tozlu tavan arasında bulunan vazo 40 santimetre uzunluğunda. Balık ve çiçek desenli vazonun imparatorluk sarayı için üretildiği düşünülüyor. Vazonun ikizi de 2018 yılında ortaya çıktı.