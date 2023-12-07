Boğaziçi Film Festivali 11. kez perde açıyor: Festival yarın başlıyor...

Yayınlanma: 07.12.2023 - 17:15

Güncelleme: 07.12.2023 - 17:15

Boğaziçi Film Festivali, sinemaseverleri 8-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan 11. etkinliğine davet ediyor. Festival, 8 Aralık Cuma akşamı Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşecek olan açılış töreni ile başlayacak. Açılış filmi ise İngiliz-Filistinli yönetmen Farah Nabulsi'nin "The Teacher" adlı eseri olacak. Film, Batı Şeria'daki kargaşanın içinde iki öğrencisine duygusal destek veren Filistinli bir öğretmenin ve İngiliz gönüllü işçi Lisa'nın romantik ilişkisini anlatıyor.

Bu yılki ulusal yarışmanın jürisinde Türk sinemasının önemli tarihçi ve yazarlarından Burçak Evren başkanlık edecek. Jüride ayrıca senarist Hilal Çelenk, yönetmen Ahmet Sönmez, sinema yazarı Serdar Arslan ve yapımcı Esi Gülce Kutluata yer alacak.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI'NDA YARIŞACAK FİLMLER

"60 Gün" - İsmail Doruk

"Annesinin Kuzusu" - Umut Evirgen

"Bölge" - Mesut Keklik

"Ceylin" - Tufan Şimşekcan

"Gün Batımına Birkaç Gün Kala" - Yiğit Küçükkibar

"Kum Zambağı" - Mehmet Demir Yılmaz

"Üç Arkadaş" - Nursen Çetin Köreken

"Zamanımızın Bir Kahramanı" - Miraç Atabey

Bu yılki festivalde, yönetmenlik kariyerinin başındaki isimleri desteklemek amacıyla ulusal yarışmada Akli Film'in destekleriyle verilen "En İyi İlk Film Ödülü" için dört film yarışacak.

Ulusal yarışmanın yanı sıra, festivalin Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nda Tunuslu yönetmen Nacer Khemir'in başkanlık edeceği bir jüri değerlendirme yapacak. Yarışmada toplamda 10 film yarışacak.

Boğaziçi Film Festivali, sinemaseverlere zengin bir film seçkisi sunarak 8-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.