8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu!

Yayınlanma: 17.11.2023 - 21:28

Güncelleme: 17.11.2023 - 21:28

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen 8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenerek gerçekleştirildi. "Başka Bi' Festival" mottosuyla düzenlenen festival, kısa filmcilere fırsatlar sunarak genç sinemacıları desteklemeyi amaçlıyor.

Festivalin kapanış töreni Atlas Sineması'nda gerçekleşti ve ödüller sahiplerini buldu. İşte bazı ödül kazananlar:

En İyi Film (Lise Kategorisi): "Çürümüş Anıların Rüyası" (Yönetmen: Demir Demirbağ)

Genç Öncüler Özel Ödülü (Lise Kategorisi): "Gece Babamızı Ararken" (Yönetmen: Alkım Özmen) - Ayşe Şasa anısına

En İyi Deneysel Film: "Uzak Ayna" (Yönetmen: Alican Durbaş)

En İyi Animasyon Film: "Azami Nefes Sayısı" (Yönetmen: Mehmet Nuri Kaya)

En İyi Belgesel Film: "Suriyeli Kozmonot" (Yönetmen: Charles Emir Richards)

En İyi Kurmaca Film: "Ben Tek Siz Hepiniz" (Yönetmen: Barış Kefeli ve Nükhet Taneri)

Yapım Desteği Ödülü: "Kara Maden" (Öykü Orhan)

Post Prodüksiyon Hizmet Ödülü: "Bir Erkeğin Kabrine Giden Yol" (Yönetmen: Ozan Sertdemir) - Unity Production tarafından

Festival kapsamında ayrıca genç sinemacıların deneyimlerini yazdıkları "Olduramadım" kitabı da sinemaseverlerle buluştu. Festival, genç yetenekleri destekleyerek Türk kısa film sektörüne katkı sağlamayı hedefliyor.