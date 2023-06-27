Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’na dört ödül birden

Yayınlanma: 27.06.2023 - 09:51

Güncelleme: 27.06.2023 - 09:51

18. Direklerarası Ege Bölgesi Tiyatroları Seyirci Ödülleri Ayvalık’ta düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Türk Tiyatrosunun en büyük ustaları arasında kabul edilen ve 8 Kasım 2019’da aramızdan ayrılan, Prof. Dr. Özdemir Nutku adına verilen “Ege Tiyatrolar Birliği 4. Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri” ise Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen törende tiyatroculara verildi.

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) “Kafes” oyunuyla da adeta ödülleri topladı. “Yılın Oyunu” ödülünü alan Kafes oyunu, Tilbe Taşlı’ya “Yılın Kadın Oyuncusu”, Hakan Onat’a da “Yılın Yardımcı Erkek Oyuncusu” ödüllerini getirdi. Kafes, 18. Direklerarası Ege Bölgesi Tiyatroları Seyirci Ödülleri “İzmir Prodüksiyon Ödülü”nü de BBŞT’ye kazandırdı. Yönetmenliğini Onur Erdoğan’ın yaptığı oyunun başarısı tiyatro dünyasında büyük yankı yarattı.

BBŞT adına ödülleri alan BBŞT Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Hakan Taner Yıldırım, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un BBŞT’den desteğini hiç esirgemediğini belirterek, “Dünya’da tiyatro 2500 yıldır yapılıyor. Biz var olduğumuz sürece ışık hep önümüzde olacak. Bu ödüle bizi layık gören tüm jüri üyelerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da sanatı desteklemeyi en önemli görevleri arasında saydıklarını belirterek, “BBŞT Bornovamızın gururu. Artık sadece Bornova’nın değil İzmir'in ve ülkemizin de çok önemli bir değeri. Bu nedenle BBŞT’nin daha büyük başarılara imza atması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Bu başarılarda emeği olan herkese tüm Bornovalılar adına teşekkür ediyorum” dedi.