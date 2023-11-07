Bornova Kısa Film Günleri başlıyor
Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen “Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri”ne bu sene 23 ülkeden 54 kısa film gösterilecek. Film gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları ile serginin yer alacağı etkinlikler Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi ile Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi’nde yapılacak.
Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO) tarafından düzenlenen “Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri” başlıyor. 15-16-17 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak olan etkinlikte bu sene Belçika’dan Fransa’ya, Meksika’dan Arjantin ve Brezilya’ya kadar 23 ülkeden 54 kısa film seyirci ile buluşacak. Film gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları ile serginin yer alacağı etkinlikler Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi ile Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi’nde yapılacak.
Sinema ile ilgilenen vatandaşları ve gençleri kısa filmlerin yapımına özendirmek, gösterimini sağlamak ve ülke sinemasına katkıda bulunmak amacıyla yola çıkılan “Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri” ücretsiz olarak tüm vatandaşlara açık olacak. 3 gün sürecek olan etkinlikte ulusal ve uluslararası film festivallerinde gösterimleri gerçekleşen, belgesel, kurmaca, animasyon, özel ve Thanasıs Neofotıstos kısa film seçkileri yer alacak. Bu kapsamda hazırlanan programda 92 ülkeden yapılan 1146 başvuru arasından seçilen 54 kısa film seyirci ile buluşacak.
Bornova Belediyesi olarak sanata her noktada destek verdiklerini hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Uzun yıllardır sinema tutkunlarına yapım desteği verip, genç sinemacıları yetiştirdiğimiz Film Ofisimizde bu anlayışla çalışıyoruz. Bu sene 3’cüsünü gerçekleştirdiğimiz Bornova Kısa Film Günleri’ni her yıl daha da geliştirerek sürdüreceğiz” dedi.
“Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri’nde gösterimi yapılacak olan 54 kısa film ise şunlar olacak:
KURMACA FİLMLER
- Between The Lovers / Maximilian Milla / Avusturya
- Cannibal Corp. / Thomas Bauer / Almanya
- Echo / Charly Delporte / Fransa
- Fatih The Conqueror / Onur Yağız / Fransa
- Head Eaters / Pedram Gharehbaghi / İran
- Mola / Güner Tuncer / Türkiye
- Okmo / Lola Dubettier, Romain Perset / Fransa
- Pitage / Ali Khaledi / İran
- Shakespeare In Smoke / Francesco Cocco / İspanya
- Sincopat / Pol Diggler / İspanya
- Tarihte Yaşanmamış Olaylar / Ramazan Kılıç / Türkiye
- Teamül / Ali Rıza Bayazıt / Türkiye
- The Colors Eater / Kenji Isidor / Fransa
- The Eyelash / Theresa Valentin / Almanya
- The Photograph / Resul Aşlak / Türkiye
- The Wild Hunt / Gianmaria Pezzato / İtalya
- V-Real / Alejandro Fernandez / Kanada
- Vuruyor Gol Oluyor! / Berk Ali Çekmez / Türkiye
- Welcome, Laya / Abbas Shiravand / İran
BELGESEL FİLMLER
- Ağacın Sesi / Eren Aybars Arpacık / Türkiye
- Bakmadan Geçemediklerim / Barış Yücedağ / Türkiye
- Beyaz Dağın Çocukları / Yalçın Çiftçi / Türkiye
- Duvar / Evrim İnci / Türkiye
- Manifest 63 / Lua Obregón / Meksika
- Panorama / Djuly Gava, Daniel Leão / Brezilya
- Sanctuary / Agustín Soley / Arjantin
- Super-Eva / Pavlo Suslyakov / Ukrayna
- The Black Pottery Village / Tiago Cerveira / Portekiz
- Yada Yağmurları / Volkan Durmuş / Türkiye
ANİMASYON FİLMLER
- Bird Drone / Radheya Jang Jegatheva / Avustralya
- I Wish All My Wishes Would Come True / Noga Tendler / İsrail
- Letter From A Stranger / Shima Markazi Omidvar / İran
- Medeia / Jean-Baptiste Coursault / Fransa
- Pull The Plug / Adèle Fisch, Carlotta Steckner / Hollanda
- Set Sail / Jo-Ti Lee / Tayvan
- Simbiyoz / Mehmed Akif Yıldız / Türkiye
- Son Ağaç / Zülfü Gül / Türkiye
- The Awakenıng Of Insects / Xiaoqiong Zhang / ABD
- The Leak / Paola Cubillos / Belçika
- The Moving Canvas / Arjun Mukherjee / Hindistan
- To The Moon And Back / Shuqin Li / Japonya
- Unknown / Michal Zolnowski / Polonya
- Zaman Yolcusu Kreta / Ilgın Saçan, Gülşah Özdemir Koryürek / Türkiye
ÖZEL SEÇKİ
- Algorithms Of Beauty / Miléna Trivier / Belgesel Documentary / Belçika
- Dawgz / Erynn Pather / Belgesel Documentary / İsviçre
- Kruvasan / Aziz Alaca / Kurmaca Fiction / Türkiye
- Kuru Pasta, Gazoz / Pelin Asal / Belgesel Documentary / Türkiye
- Labirent / Selçuk Ören / Animasyon Animation / Türkiye
- Oksana / Otoxo Productions Group / Belgesel Documentary / İspanya
- The Syrian Cosmonaut / Charles Emir Richards / Belgesel Documentary / Türkiye
- Zuckerberg, You Owe/Owe Me / Pauline Blanchet / Belgesel Documentary / Fransa
THANASIS NEOFOTISTOS FİLMLERİ SEÇKİSİ
- Patision Avenue / Kurmaca Fiction / Yunanistan
- Route-3 / Kurmaca Fiction / Yunanistan
- Airhostess-737 / Kurmaca Fiction / Yunanistan
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