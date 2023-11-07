Yayınlanma: 07.11.2023 - 13:13

Güncelleme: 07.11.2023 - 13:13

Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO) tarafından düzenlenen “Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri” başlıyor. 15-16-17 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak olan etkinlikte bu sene Belçika’dan Fransa’ya, Meksika’dan Arjantin ve Brezilya’ya kadar 23 ülkeden 54 kısa film seyirci ile buluşacak. Film gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları ile serginin yer alacağı etkinlikler Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi ile Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi’nde yapılacak.

Sinema ile ilgilenen vatandaşları ve gençleri kısa filmlerin yapımına özendirmek, gösterimini sağlamak ve ülke sinemasına katkıda bulunmak amacıyla yola çıkılan “Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri” ücretsiz olarak tüm vatandaşlara açık olacak. 3 gün sürecek olan etkinlikte ulusal ve uluslararası film festivallerinde gösterimleri gerçekleşen, belgesel, kurmaca, animasyon, özel ve Thanasıs Neofotıstos kısa film seçkileri yer alacak. Bu kapsamda hazırlanan programda 92 ülkeden yapılan 1146 başvuru arasından seçilen 54 kısa film seyirci ile buluşacak.

Bornova Belediyesi olarak sanata her noktada destek verdiklerini hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Uzun yıllardır sinema tutkunlarına yapım desteği verip, genç sinemacıları yetiştirdiğimiz Film Ofisimizde bu anlayışla çalışıyoruz. Bu sene 3’cüsünü gerçekleştirdiğimiz Bornova Kısa Film Günleri’ni her yıl daha da geliştirerek sürdüreceğiz” dedi.

“Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri’nde gösterimi yapılacak olan 54 kısa film ise şunlar olacak:

KURMACA FİLMLER

Between The Lovers / Maximilian Milla / Avusturya Cannibal Corp. / Thomas Bauer / Almanya Echo / Charly Delporte / Fransa Fatih The Conqueror / Onur Yağız / Fransa Head Eaters / Pedram Gharehbaghi / İran Mola / Güner Tuncer / Türkiye Okmo / Lola Dubettier, Romain Perset / Fransa Pitage / Ali Khaledi / İran Shakespeare In Smoke / Francesco Cocco / İspanya Sincopat / Pol Diggler / İspanya Tarihte Yaşanmamış Olaylar / Ramazan Kılıç / Türkiye Teamül / Ali Rıza Bayazıt / Türkiye The Colors Eater / Kenji Isidor / Fransa The Eyelash / Theresa Valentin / Almanya The Photograph / Resul Aşlak / Türkiye The Wild Hunt / Gianmaria Pezzato / İtalya V-Real / Alejandro Fernandez / Kanada Vuruyor Gol Oluyor! / Berk Ali Çekmez / Türkiye Welcome, Laya / Abbas Shiravand / İran

BELGESEL FİLMLER

Ağacın Sesi / Eren Aybars Arpacık / Türkiye Bakmadan Geçemediklerim / Barış Yücedağ / Türkiye Beyaz Dağın Çocukları / Yalçın Çiftçi / Türkiye Duvar / Evrim İnci / Türkiye Manifest 63 / Lua Obregón / Meksika Panorama / Djuly Gava, Daniel Leão / Brezilya Sanctuary / Agustín Soley / Arjantin Super-Eva / Pavlo Suslyakov / Ukrayna The Black Pottery Village / Tiago Cerveira / Portekiz Yada Yağmurları / Volkan Durmuş / Türkiye

ANİMASYON FİLMLER

Bird Drone / Radheya Jang Jegatheva / Avustralya I Wish All My Wishes Would Come True / Noga Tendler / İsrail Letter From A Stranger / Shima Markazi Omidvar / İran Medeia / Jean-Baptiste Coursault / Fransa Pull The Plug / Adèle Fisch, Carlotta Steckner / Hollanda Set Sail / Jo-Ti Lee / Tayvan Simbiyoz / Mehmed Akif Yıldız / Türkiye Son Ağaç / Zülfü Gül / Türkiye The Awakenıng Of Insects / Xiaoqiong Zhang / ABD The Leak / Paola Cubillos / Belçika The Moving Canvas / Arjun Mukherjee / Hindistan To The Moon And Back / Shuqin Li / Japonya Unknown / Michal Zolnowski / Polonya Zaman Yolcusu Kreta / Ilgın Saçan, Gülşah Özdemir Koryürek / Türkiye

ÖZEL SEÇKİ

Algorithms Of Beauty / Miléna Trivier / Belgesel Documentary / Belçika Dawgz / Erynn Pather / Belgesel Documentary / İsviçre Kruvasan / Aziz Alaca / Kurmaca Fiction / Türkiye Kuru Pasta, Gazoz / Pelin Asal / Belgesel Documentary / Türkiye Labirent / Selçuk Ören / Animasyon Animation / Türkiye Oksana / Otoxo Productions Group / Belgesel Documentary / İspanya The Syrian Cosmonaut / Charles Emir Richards / Belgesel Documentary / Türkiye Zuckerberg, You Owe/Owe Me / Pauline Blanchet / Belgesel Documentary / Fransa

THANASIS NEOFOTISTOS FİLMLERİ SEÇKİSİ