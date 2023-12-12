Bornova Kısa Film Günleri kapılarını açıyor
Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri 15 Aralık’ta kapılanı açıyor. 22 ülkeden 51 kısa filmin seyirci ile buluşacağı festival kapsamında söyleşiler, atölye çalışmaları ile sergiler sinemaseverleri bekliyor olacak.
Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO) tarafından düzenlenen “Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri” başlıyor. 15-16-17 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak olan etkinlikte bu sene Belçika’dan Fransa’ya, Meksika’dan Arjantin ve Brezilya’ya kadar 22 ülkeden 51 kısa film seyirci ile buluşacak. Film gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları ile serginin yer alacağı etkinlikler Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi ile Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi’nde yapılacak. Ayrıca festival kapsamında bu sene ilki düzenlenecek Pitching Platformu ile İzmir’de çekilecek 3 kısa film projesine ekipman ve proje danışmanlığı desteği ödülleri verilecek. Pitching Platformu jüri üyeleri ise Hilmi Etikan, Evrim İnci ve Murat Niyazi Emre olacak.
GÖSTERİMLER ÜCRETSİZ
Sinema ile ilgilenen yurttaşları ve gençleri kısa filmlerin yapımına özendirmek, gösterimini sağlamak ve ülke sinemasına katkıda bulunmak amacıyla yola çıkılan “Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri” Ücretsiz olarak tüm vatandaşlara açık olan etkinliğin açılış töreni 15 Aralık Cuma saat 19:30’da Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesinde yapılacak. Açılış filmi olan “Bakmadan Geçemediklerim” sinemaseverlerle buluşurken, yönetmen söyleşisinin konuğu ise Barış Yücedağ olacak. Üç gün sürecek olan etkinlikte ulusal ve uluslararası film festivallerinde gösterimleri gerçekleşen, belgesel, kurmaca, animasyon, özel ve Thanasis Neofotistos kısa film seçkileri yer alacak. Bu kapsamda hazırlanan programda, değerlendirme jürisi tarafından 92 ülkeden 1146 başvuru arasından 51 kısa film seyirci ile buluşması için seçildi. Jüride Nesli Özalp, Begüm Aksoy ve Cem Çevikayak yer aldı.
16 VE 17 ARALIK PROGRAMLARI
16 Aralık Cumartesi, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde 4 ayrı film seçkisi gösterilecek. “Özel Seçki-1” saat 14:00’te, “Seçki 1” saat 15:30, “Seçki 2” saat 17:00’de yayınlanırken, Konuk Yönetmen Seçkisi “Thanasis Neofotistos Filmleri” ise saat 18:30’da başlayacak. Ayrıca Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesinde Nesli Özalp’in eğitmenliğinde yapılacak olan ‘Pitching Atölyesi’ 11:00’de, Serenay Oğuz yönetimindeki ‘Kolaj Tekniği İle Film Afişi Tasarım Atölyesi’ 12:30’da yapılacak. Film gösterimleri ise “Seçki 3” saat 15:30, “Seçki 4” saat 17:00’de başlayacak.
17 Aralık Pazar Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak gösterimler ise şöyle olacak; “Seçki 5” saat 15:30, “Seçki 6” saat 17:00, “Özel Seçki-2” saat 18:30. Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi’de saat 11:00’da Pitching Sunumları ve Ödül Töreni yapılırken, “Seçki 7” saat 15:30, “Seçki 8” gösterimi de 17:00’da başlayacak.
“Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri’nde gösterimi yapılacak olan 51 kısa film ise şunlar olacak:
KURMACA FİLMLER
Between The Lovers / Maximilian Milla / Avusturya
Cannibal Corp. / Thomas Bauer / Almanya
Echo / Charly Delporte / Fransa
Fatih The Conqueror / Onur Yağız / Fransa
Head Eaters / Pedram Gharehbaghi / İran
Mola / Güner Tuncer / Türkiye
Okmo / Lola Dubettier, Romain Perset / Fransa
Pitage / Ali Khaledi / İran
Shakespeare In Smoke / Francesco Cocco / İspanya
Sincopat / Pol Diggler / İspanya
Tarihte Yaşanmamış Olaylar / Ramazan Kılıç / Türkiye
Teamül / Ali Rıza Bayazıt / Türkiye
The Colors Eater / Kenji Isidor / Fransa
The Eyelash / Theresa Valentin / Almanya
The Photograph / Resul Aşlak / Türkiye
The Wild Hunt / Gianmaria Pezzato / İtalya
V-Real / Alejandro Fernandez / Kanada
Vuruyor Gol Oluyor! / Berk Ali Çekmez / Türkiye
Welcome, Laya / Abbas Shiravand / İran
BELGESEL FİLMLER
Ağacın Sesi / Eren Aybars Arpacık / Türkiye
Bakmadan Geçemediklerim / Barış Yücedağ / Türkiye
Beyaz Dağın Çocukları / Yalçın Çiftçi / Türkiye
Duvar / Evrim İnci / Türkiye
Manifest 63 / Lua Obregón / Meksika
Panorama / Djuly Gava, Daniel Leão / Brezilya
Sanctuary / Agustín Soley / Arjantin
Super-Eva / Pavlo Suslyakov / Ukrayna
The Black Pottery Village / Tiago Cerveira / Portekiz
Yada Yağmurları / Volkan Durmuş / Türkiye
ANİMASYON FİLMLER
Bird Drone / Radheya Jang Jegatheva / Avustralya
I Wish All My Wishes Would Come True / Noga Tendler / İsrail
Letter From A Stranger / Shima Markazi Omidvar / İran
Medeia / Jean-Baptiste Coursault / Fransa
Pull The Plug / Adèle Fisch, Carlotta Steckner / Hollanda
Set Sail / Jo-Ti Lee / Tayvan
Simbiyoz / Mehmed Akif Yıldız / Türkiye
Son Ağaç / Zülfü Gül / Türkiye
The Awakenıng Of Insects / Xiaoqiong Zhang / ABD
The Leak / Paola Cubillos / Belçika
The Moving Canvas / Arjun Mukherjee / Hindistan
To The Moon And Back / Shuqin Li / Japonya
Unknown / Michal Zolnowski / Polonya
Zaman Yolcusu Kreta / Ilgın Saçan, Gülşah Özdemir Koryürek / Türkiye
ÖZEL SEÇKİ
Algorithms Of Beauty / Miléna Trivier / Belgesel Documentary / Belçika
Dawgz / Erynn Pather / Belgesel Documentary / İsviçre
Kruvasan / Aziz Alaca / Kurmaca Fiction / Türkiye
Kuru Pasta, Gazoz / Pelin Asal / Belgesel Documentary / Türkiye
Labirent / Selçuk Ören / Animasyon Animation / Türkiye
Oksana / Otoxo Productions Group / Belgesel Documentary / İspanya
The Syrian Cosmonaut / Charles Emir Richards / Belgesel Documentary / Türkiye
Zuckerberg, You Owe/Owe Me / Pauline Blanchet / Belgesel Documentary / Fransa
THANASIS NEOFOTISTOS FİLMLERİ SEÇKİSİ
Patision Avenue / Kurmaca Fiction / Yunanistan
Route-3 / Kurmaca Fiction / Yunanistan
Airhostess-737 / Kurmaca Fiction / Yunanistan
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