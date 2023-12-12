Bornova Kısa Film Günleri kapılarını açıyor

Yayınlanma: 12.12.2023 - 10:49

Güncelleme: 12.12.2023 - 10:49

Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO) tarafından düzenlenen “Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri” başlıyor. 15-16-17 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak olan etkinlikte bu sene Belçika’dan Fransa’ya, Meksika’dan Arjantin ve Brezilya’ya kadar 22 ülkeden 51 kısa film seyirci ile buluşacak. Film gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları ile serginin yer alacağı etkinlikler Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi ile Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi’nde yapılacak. Ayrıca festival kapsamında bu sene ilki düzenlenecek Pitching Platformu ile İzmir’de çekilecek 3 kısa film projesine ekipman ve proje danışmanlığı desteği ödülleri verilecek. Pitching Platformu jüri üyeleri ise Hilmi Etikan, Evrim İnci ve Murat Niyazi Emre olacak.

GÖSTERİMLER ÜCRETSİZ

Sinema ile ilgilenen yurttaşları ve gençleri kısa filmlerin yapımına özendirmek, gösterimini sağlamak ve ülke sinemasına katkıda bulunmak amacıyla yola çıkılan “Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri” Ücretsiz olarak tüm vatandaşlara açık olan etkinliğin açılış töreni 15 Aralık Cuma saat 19:30’da Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesinde yapılacak. Açılış filmi olan “Bakmadan Geçemediklerim” sinemaseverlerle buluşurken, yönetmen söyleşisinin konuğu ise Barış Yücedağ olacak. Üç gün sürecek olan etkinlikte ulusal ve uluslararası film festivallerinde gösterimleri gerçekleşen, belgesel, kurmaca, animasyon, özel ve Thanasis Neofotistos kısa film seçkileri yer alacak. Bu kapsamda hazırlanan programda, değerlendirme jürisi tarafından 92 ülkeden 1146 başvuru arasından 51 kısa film seyirci ile buluşması için seçildi. Jüride Nesli Özalp, Begüm Aksoy ve Cem Çevikayak yer aldı.

16 VE 17 ARALIK PROGRAMLARI

16 Aralık Cumartesi, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde 4 ayrı film seçkisi gösterilecek. “Özel Seçki-1” saat 14:00’te, “Seçki 1” saat 15:30, “Seçki 2” saat 17:00’de yayınlanırken, Konuk Yönetmen Seçkisi “Thanasis Neofotistos Filmleri” ise saat 18:30’da başlayacak. Ayrıca Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesinde Nesli Özalp’in eğitmenliğinde yapılacak olan ‘Pitching Atölyesi’ 11:00’de, Serenay Oğuz yönetimindeki ‘Kolaj Tekniği İle Film Afişi Tasarım Atölyesi’ 12:30’da yapılacak. Film gösterimleri ise “Seçki 3” saat 15:30, “Seçki 4” saat 17:00’de başlayacak.

17 Aralık Pazar Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak gösterimler ise şöyle olacak; “Seçki 5” saat 15:30, “Seçki 6” saat 17:00, “Özel Seçki-2” saat 18:30. Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi’de saat 11:00’da Pitching Sunumları ve Ödül Töreni yapılırken, “Seçki 7” saat 15:30, “Seçki 8” gösterimi de 17:00’da başlayacak.

“Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri’nde gösterimi yapılacak olan 51 kısa film ise şunlar olacak:

KURMACA FİLMLER

Between The Lovers / Maximilian Milla / Avusturya

Cannibal Corp. / Thomas Bauer / Almanya

Echo / Charly Delporte / Fransa

Fatih The Conqueror / Onur Yağız / Fransa

Head Eaters / Pedram Gharehbaghi / İran

Mola / Güner Tuncer / Türkiye

Okmo / Lola Dubettier, Romain Perset / Fransa

Pitage / Ali Khaledi / İran

Shakespeare In Smoke / Francesco Cocco / İspanya

Sincopat / Pol Diggler / İspanya

Tarihte Yaşanmamış Olaylar / Ramazan Kılıç / Türkiye

Teamül / Ali Rıza Bayazıt / Türkiye

The Colors Eater / Kenji Isidor / Fransa

The Eyelash / Theresa Valentin / Almanya

The Photograph / Resul Aşlak / Türkiye

The Wild Hunt / Gianmaria Pezzato / İtalya

V-Real / Alejandro Fernandez / Kanada

Vuruyor Gol Oluyor! / Berk Ali Çekmez / Türkiye

Welcome, Laya / Abbas Shiravand / İran

BELGESEL FİLMLER

Ağacın Sesi / Eren Aybars Arpacık / Türkiye

Bakmadan Geçemediklerim / Barış Yücedağ / Türkiye

Beyaz Dağın Çocukları / Yalçın Çiftçi / Türkiye

Duvar / Evrim İnci / Türkiye

Manifest 63 / Lua Obregón / Meksika

Panorama / Djuly Gava, Daniel Leão / Brezilya

Sanctuary / Agustín Soley / Arjantin

Super-Eva / Pavlo Suslyakov / Ukrayna

The Black Pottery Village / Tiago Cerveira / Portekiz

Yada Yağmurları / Volkan Durmuş / Türkiye

ANİMASYON FİLMLER

Bird Drone / Radheya Jang Jegatheva / Avustralya

I Wish All My Wishes Would Come True / Noga Tendler / İsrail

Letter From A Stranger / Shima Markazi Omidvar / İran

Medeia / Jean-Baptiste Coursault / Fransa

Pull The Plug / Adèle Fisch, Carlotta Steckner / Hollanda

Set Sail / Jo-Ti Lee / Tayvan

Simbiyoz / Mehmed Akif Yıldız / Türkiye

Son Ağaç / Zülfü Gül / Türkiye

The Awakenıng Of Insects / Xiaoqiong Zhang / ABD

The Leak / Paola Cubillos / Belçika

The Moving Canvas / Arjun Mukherjee / Hindistan

To The Moon And Back / Shuqin Li / Japonya

Unknown / Michal Zolnowski / Polonya

Zaman Yolcusu Kreta / Ilgın Saçan, Gülşah Özdemir Koryürek / Türkiye

ÖZEL SEÇKİ

Algorithms Of Beauty / Miléna Trivier / Belgesel Documentary / Belçika

Dawgz / Erynn Pather / Belgesel Documentary / İsviçre

Kruvasan / Aziz Alaca / Kurmaca Fiction / Türkiye

Kuru Pasta, Gazoz / Pelin Asal / Belgesel Documentary / Türkiye

Labirent / Selçuk Ören / Animasyon Animation / Türkiye

Oksana / Otoxo Productions Group / Belgesel Documentary / İspanya

The Syrian Cosmonaut / Charles Emir Richards / Belgesel Documentary / Türkiye

Zuckerberg, You Owe/Owe Me / Pauline Blanchet / Belgesel Documentary / Fransa

THANASIS NEOFOTISTOS FİLMLERİ SEÇKİSİ

Patision Avenue / Kurmaca Fiction / Yunanistan

Route-3 / Kurmaca Fiction / Yunanistan

Airhostess-737 / Kurmaca Fiction / Yunanistan