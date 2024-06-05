Bornova’da sinema tutkunlarına bahar gösterimi

Yayınlanma: 05.06.2024 - 11:20

Güncelleme: 05.06.2024 - 11:20

İzmir’de Bornova Belediyesi bünyesinde kurulan Film Ofisi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, Bahar Gösterimi ile başladı.

Etkinlikte, Türkiye, Almanya, Avustralya, Fransa, Ukrayna, İspanya ve İran yapımı toplam 10 kısa film, Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. Gösterimlerde kurmaca, belgesel ve animasyon türlerinde çeşitli filmler yer aldı. Bornova Kısa Film Günleri, yerel ve uluslararası düzeyde sinemaseverleri bir araya getirirken, sinema kültürünü yaygınlaştırma hedefiyle gerçekleştirilen Bahar Gösterimleri de büyük ilgi gördü.

Etkinliğin önemli anlarından biri de "Cevizin Altında" belgeselinin yönetmeni Begüm Aksoy ile gerçekleştirilen söyleşi oldu. Aksoy, belgeselinin yapım sürecini ve içeriğini katılımcılarla paylaşarak izleyicilere farklı bir perspektif sundu.

GELECEĞİN SİNEMACILARINI YETİŞTİRİYORUZ

Bornova Belediyesi Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi Film Ofisi'nin 2011 yılından beri sinema sektörüne birçok yetenek kazandırdığını hatırlatarak, “Yapım desteği verdiğimiz birçok film uluslararası festivallerde ödül kazandı. Düzenlediğimiz festival kısa sürede büyük ilgi görmeye başladı. Katılımcı sayısı her geçen yıl artıyor. Amacımız, 7. sanat sinemayı sevdirmek ve geleceğin sinemacılarını yetiştirmek” dedi.