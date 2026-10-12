Borusan Contemporary’den çocuk atölyeleri

Borusan Contemporary, ekim ayı boyunca Perili Köşk’te gerçekleşecek kapsamlı bir atölye programına ev sahipliği yapıyor. Atölyeler, müzenin güncel sergileri “Olivo Barbieri: Zaman Mekân Geometri” ile “Perili”den ilham alıyor. Program, Borusan Hikâye Evi’nin anlatı odaklı pedagojik yaklaşımını ve atölyepikolo’nun disiplinlerarası üretim anlayışını bir araya getiriyor.

Sergi gezileriyle başlayan atölyelerde çocuklar, birer izleyici olmanın ötesine geçerek eserleri doğrudan deneyimleme imkânı buluyor. Program boyunca renk, doku, şehir, doğa ve mimari gibi temel kavramlar; yaratıcı drama, dans, suluboya, kolaj ve üç boyutlu tasarım gibi farklı ifade biçimleriyle ele alınıyor. Daniel Canogar’ın “250 K” isimli yerleştirmesinden Olivo Barbieri’nin kent fotoğraflarına, Alpler’in karlı zirvelerinden Efes’in antik sahnesine kadar uzanan geniş bir yelpazede çocuklar, kendi sorularını sorarak özgün fikirlerini sanatsal eserlere dönüştürecek.

Atölye programı ve etkinlik ayrıntılarına Borusan Contemporary'nin web sitesinden ulaşılabilir.