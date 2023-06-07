Borusan Quartet konserinde genç trompet yıldızı

Yayınlanma: 07.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.06.2023 - 04:00

Çıplak ayaklı genç trompet yıldızı ilk defa çaldığı toplulukla Dvorák, Piazzolla, Ginastera, Neruda, Satie’nin eserlerinin seslendirildiği çok keyifli bir konser verdi. Esen Kıvrak, “Bu programı da Vary ile de ilk defa çaldık. Tam bir ‘harika çocuk’ denilen bir trompetçi. İlk defa 12 yaşında konser verdiğinden beri zaten çok güzel şeyler yapıyor ama daha da iyi şeyler yapacaktır” diyerek konserden duydukları memnuniyeti ifade etti.

İKSV’nin 51 yıldır düzenlediği İstanbul Müzik Festivali, 2. haftasında klasik müziğin yıldız isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Fazıl Say’ın, festivalin siparişi üzerine, Türk kadın şairlerden ilhamla bestelediği eserlerden oluşan yeni projesi Dünya Anne, 8 Haziran’da festivalde ilk kez seslendirilecek.

7 Haziran akşamı ünlü piyanist Éric Le Sage ile Fransız nefesli çalgılar beşlisi Les Vents Français festivalde Fransız rüzgârları estirecek. Çağımızın en büyük baritonlarından Matthias Goerne, Amsterdam’ın prestijli topluluğu Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası ile 9 Haziran akşamı konser verecek. TSKB işbirliğiyle geleceğin kadın müzisyenlerini desteklemek amacıyla başlatılan Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu konseri 11 Haziran’da sanatseverleri bekliyor. Ayrıntılar: muzik.iksv.org