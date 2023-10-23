Borusan Quartet sezonu Süreyya’da açıyor

Yayınlanma: 23.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.10.2023 - 03:00

Esen Kıvrak (keman), Nilay Sancar (keman), Efdal Altun (viyola) ve topluluğa bu sezon katılan çellist Nil Kocamangil ile vereceği “Cumhuriyet Dönemi Bestecilerimiz ve Bir Dünya Prömiyeri” başlıklı konserde Borusan Quartet, Ahmet Adnan Saygun ve Ulvi Cemal Erkin’in Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için bestelediği iki eseri seslendirecek. Konserde Borusan Sanat’ın, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin ardından Viyana Konservatuvarı ve Berklee College of Music’teki eğitimini tamamlayan, yapıtlarıyla Türkiye’de ve Amerika’da prestijli yarışmalarda birincilik ödülüne layık görülen Cem Oslu’ya siparişi ettiği “Göz Açıp Kapayıncaya Kadar” bestesinin ilk seslendirilişi de gerçekleşecek.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın onursal şefi Gürer Aykal öncülüğünde 2005 yılında kurulan, Borusan Sanat’ın İsviçre’deki Maggini Vakfı ile yaptığı işbirliği sonucu özel enstrümanlarla müzik yapma olanağına sahip olan dörtlü, uzun yıllar birlikte çaldığı üyeleri Esen Kıvrak, 2018’de ayrılan Olgu Kızılay, Efdal Altun ve bu sezon ayrılan Çağ Erçağ ile 2010 yılında ilki düzenlenen Andante dergisi Klasik Müzik Ödülleri’nde “Yılın Oda Müziği Topluluğu” ödülü ve New York’ta 2010 ICMEC Uluslararası Oda Müziği Topluluğu Yarışması’nda altın madalyanın sahibi olmuş, yurtiçi ve yurtdışında verdiği konserlerle ismini dünyanın saygın dörtlüleri arasına sokmuştu.