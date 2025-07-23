Bozcaada Caz Festivali 9. yılında: Adada caz zamanı

Bozcaada Caz Festivali, bu yıl 5-6-7 Eylül’de dokuzuncu kez düzenlenecek. Aralarında Kokoroko, Electro Deluxe, Mohini Dey, Kerem Görsev Quintet’in de bulunduğu cazın önemli isimlerinin sahne alacağı festivalde, gün boyu süren konserler, elektronik müzik performansları ve keşif etkinlikleri müzikseverlere çok katmanlı bir deneyim sunacak.

ETKİNLİK İSTANBUL’DA

Festivalin basın toplantısı önceki gün İstanbul’da yapıldı. Etkinliğe Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe de katıldı. Festival kurucularından Murat Sezgi ve Çağıl Özdemir’in konuşmalarından yerel yönetim desteğinin de gittikçe arttığını anlamış olduk. Bunun yanında festivale doğrudan katkıları olan sponsorların sayısının da önceki senelere göre arttığını görüyoruz. Bozcaada Caz Festivali gelecek sene 10. yılını kutlayacak, yani önemli bir dönüm noktası. Artık bir “marka” halini alan festival gelecek yılın nasıl kutlanacağını şimdiden düşünmeye başlarken bu yıla da bu düşünceler etki etmiş, yeni denemeler ve festivalden keyif almayı artıracak değişimler yaşanmaya bu yıldan başlanmış.

Festival bu yıl “Bedenlenme/ Embodiment” temasıyla yalnızca zihinde kalan fikirlerle veya söylemlerle değil, eylemlerle, olma haliyle anlam bulan bir yaklaşımı keşfe çıkıyor. Müzik yine adanın üç farklı noktasına taşınacak. Ayazma Manastırı, Habbele Beach ve Salhane sahnelerinde katılımcılarla buluşacak. Ayazma’daki konserlerin saati, gelen geri bildirimlere göre daha ileriye taşınmış, ayrıca üç günden iki güne düşülmüş. Festivalin yeni deniz kenarı sahnesi Habbele Beach ise sabah saatlerinden itibaren dans ve ritim odaklı bir programla güneşi, denizi ve elektronik tınılarını buluşturuyor.

Festival bu yıl ilk kez bir açık çağrı yaptı. Buna yanıt veren projeler arasından oluşturulan seçkiyle, atık materyallerden ileri dönüşüm yoluyla ürettikleri enstrümanlar ile müzik yapan Fungistanbul, piyanist Nehir Özzengin ve bir caz füzyon projesi olan TekTonic Bozcaada Caz Festivali kapsamında Salhane’de dinleyicilerin karşısında olacak.

Festivalin bu yılki afişine ve görsel tasarımlarına sanatçı Meltem Şahin imza attı.

KEŞİF PROGRAMI BÜYÜYOR

Bozcaada Caz Festivali bünyesinde doğan ve gördüğü büyük ilgiyle kendi yolunu çizen KEŞİF programı, kültür, teknoloji, tasarım ve girişimcilik ekseninde yeni karşılaşmaların zeminini hazırlıyor. Bu yılki etkinlikler, “Bedenlenme/ Embodiment” teması etrafında şekilleniyor ve konu, paneller, bedensel deneyim atölyeleri, söyleşiler ve yürüyüşler gibi farklı formatlarla çok boyutlu olarak ele alınıyor. Programda, “hayatlarının üçüncü 25 yılında” yeni fikirler üretmek isteyenler için Genwise ile bir üretim kampı ve adanın 4 bin yıllık bağcılık mirasının geleceğini yenilikçi finansman yöntemleriyle masaya yatıracak Bozcaada Bağcılık Fonu’nun ilk buluşması gibi dikkat çeken etkinlikler bulunuyor.

Paribu ana sponsorluğunda 3dots ve allaturca tarafından düzenlenen Bozcaada Caz Festivali’nin ikinci avantajlı dönem kombine biletlerine Bubilet üzerinden ulaşılabilir. Festivalle ile ilgili duyurular bozcaadacazfestivali.com adresi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir. Yakında program detayları açıklanacak bu senenin KEŞİF programı kesif.online adresinden ve sosyal medya hesaplarından görülebilir.