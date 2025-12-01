BRHD’nin 55. Yıl Büyük Sergisi Arı Kültür Sanat Merkezi’nde açılıyor

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD), 55. kuruluş yılını Ankara’da kapsamlı bir sergiyle kutluyor. “Cumhuriyetin Sanat Yüzü” üst başlığıyla düzenlenen BRHD 55. Yıl Büyük Sergisi, 5–30 Aralık 2025 tarihleri arasında Çukurambar’daki Arı Kültür Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Açılış ve kokteyl, 5 Aralık Cuma günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek.

1970 yılında kurulan BRHD, yarım yüzyılı aşkın sürede resim ve heykel alanında üretim yapan sanatçıları bir araya getiren en önemli yapılar arasında yer alıyor. Dernek, dönem dönem açtığı karma ve kişisel sergilerle Ankara sanat ortamına dinamizm kazandırırken, farklı kuşaklardan sanatçılar için buluşma zemini oluşturuyor. 55. yıl sergisi ise derneğin belleğini bugünün üretimleriyle yan yana getiren geniş bir panorama niteliği taşıyor.





Sergide, BRHD çatısı altında üretimlerini sürdüren çok sayıda sanatçının çalışması yer alacak. Resim, desen, heykel ve karışık tekniklerden oluşan seçkide, figüratif anlatım, klasik eğilimler ile soyut ve deneysel arayışlar bir araya geliyor. Kent manzaraları, Anadolu coğrafyasına bakan resimler, iç mekân kurguları, mitolojik göndermeler, gündelik hayatın küçük ayrıntıları ve bireysel hafızayı yoklayan sahneler, Cumhuriyet’in kültürel birikimine sanatçıların bakışını aktarıyor.

BRHD’nin sergiye verdiği “Cumhuriyetin Sanat Yüzü” vurgusu, derneğin kuruluşundan bu yana üstlendiği rolü de hatırlatıyor. Açılan sergiler, düzenlenen paneller, ödüller ve etkinlikler, kamusal sanat anlayışını ayakta tutan çabaların bir parçası oldu. 55. Yıl Büyük Sergisi, bu hafızayı tazeleyen ve yeni kuşaklara aktaran bir durak niteliği taşıyor.





Sergi, Arı Kültür Sanat Merkezi’nin geniş sergi alanı ve çağdaş mekân düzeniyle Ankara’nın dikkat çeken kültür noktalarından birinde düzenleniyor. Etkinlik boyunca sanatçılar, sanat yazarları ve izleyiciler aynı çatı altında bir araya gelecek.

BRHD Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Dodi Dündar, açılış davetinde serginin yalnızca geçmişi anmakla kalmayıp, dayanışma kültürünü ve ortak üretim isteğini geleceğe taşımayı amaçladığını vurguladı. Dündar, büyük serginin bugünün sanat ortamına güçlü bir “buradayız” mesajı olarak okunabileceğini ifade etti.





BRHD 55. Yıl Büyük Sergisi, 5–30 Aralık 2025 tarihleri arasında Arı Kültür Sanat Merkezi’nin çalışma saatleri içinde ziyaret edilebilecek. Sergi, Cumhuriyet’le yaşıt bir sanat diline yakından bakma fırsatı sunarak sezonun öne çıkan buluşmalarından biri olmaya aday.