Fatih Terim'in adı geçiyordu: Hamza Hamzaoğlu'ndan Çekya iddialarına yanıt!

5.12.2025 00:01:00
Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Fatih Terim'in Çekya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddiaları üzerine konuştu.

Teknik direktör Ivan Hasek ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlarını sürdüren Çekya Milli Takımı, Fatih Terim'i gündemine almıştı.

Fatih Terim'in, Al-Shabab'da yardımcılığını yapan Hamza Hamzaoğlu, Radyospor'a bu iddialar hakkında ıklamada bulundu.

 

"BU SAATTEN SONRA..."

Artık bu ihtimalin gerçekleşmeyeceğini düşündüğünü belirten Hamza Hamzaoğlu şu ifadeleri sarf etti:

"Pavel Nedved ile geçen sene Fatih Terim ve ben Al Shabab'ta birlikte çalıştık. Çekya Milli Takım'ında hoca değişikliği olunca bizi önerdi sanırım. Ancak bu saatten sonra o konuda olumlu bir şey olacağını düşünmüyorum."

23 MAÇTA 12 GALİBİYET

Al-Shabab'ın başında 23 resmi maça çıkan Fatih Terim bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alırken maç başına 1.74 puan ortalaması yakaladı.

