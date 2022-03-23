Bu çizimlerde bir şiirsellik var

23 Mart 2022 Çarşamba, 04:00

Bakmakla görmek aynı şey değil kuşkusuz! Küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez’in üstlendiği “Şairler Neden Resim Yapar?” sergisi, sorduğu soruyla akıllarımızı meşgul ederken, fark edilen ayrıntının geldiği noktayla da hayranlık uyandırıyor.

Dr. Necmi Sönmez, pandemi dönemindeki kapanışla şiir kitaplarının içine düşüyor. Ve fark ediyor ki okuduğu şairlerin hemen hepsi çizim yapıyor. Böylesi bir ayrıntıyı Necmi Sönmez’in yakalıyor oluşu salt tesadüfe bağlanamaz. Sönmez bir sanat tarihçisi, bir arkeolog olarak şairlerin bilmediğimiz bir yönünü zamanın örttüğü topraktan kazımış ve gün yüzüne çıkarmış. Açılış konuşmasında şairlerin farklı tekniklerle yaptıkları işleri bir araya getirdiklerini belirterek “sergi, 18 yaratıcı sanatçının bir araya toplandığı bir bütünlüğe sahip olsa da her şairin kendine özgü, kendi ruh dünyasını yansıtan, çok farklı eğilimleri var. Hemen her çizimde bir yazı, bir şiirsellik var. Bunların izini sürerek bu şairlerin kitaplarını tekrar okuduğunuzda farklı öngörüler, farklı değerler bulacaksınız” diyor.

Antalya Kültür Sanat işbirliğiyle, tasarımını Ulaş Uğur’un yaptığı sergide,1890’lardan itibaren Tevfik Fikret’le başlayarak Arif Dino, Nâzım Hikmet, Orhan Veli, Oktay Rifat, İlhan Berk, Metin Eloğlu, Cemal Süreya, Metin Altıok, Oruç Aruoba, Lale Müldür, Zafer Şenocak, Turgay Kantürk, Sami Baydar, Achim Wagner, Anita Sezgener, Hicran Aslan, Sevinç Çalhanoğlu’nun çizimleri yer alıyor.

Orhan Veli’nin dizeleriyle “kelimelerin kifayetsiz olduğu” o anları şairlerin çizgilerle doldurduğuna şahit oluyoruz. Karalamalar, çiziktirmeler, krokiler, desenler, piktogramlar, resimler, heykeller, fotoğraflarla oluşan bu görsel hafıza, Abidin Dino’ya göre “şairler ressamlardan daha cesur oldukları için” oluştu.

ŞİİR KÜTÜPHANESİ

Açılışta konuşma yapan İBB Genel Sekreteri Mahir Polat, sergiyi heyecanla gezdiğini belirterek aklındaki bir projeyi de basınla paylaştı. Polat “Sunay Akın’la görüştüm, sadece şiir kitaplarından oluşan bir kütüphane yapmak üzere güzel bir projeyi olgunlaştırma sürecindeyiz” dedi.