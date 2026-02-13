Bu haftanın filmleri: Uğultulu Tepeler, Olay Para, Momo ve daha fazlası...

Bu hafta vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Uğultulu Tepeler, Olay Para, Kedi Yok, Momo, Sessiz Tepe: Dönüş, Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim, Sırat ve Kahraman Cüceler: Görev Başında filmleri vizyona girecek...

UĞULTULU TEPELER Yönetmenliğini Emerald Fennell'in üstlendiği "Uğultulu Tepeler", Emily Bronte'nin kült eserini beyaz perdeye taşıyor. Başrollerini Margot Robbie ve Jacob Elordi'nin paylaştığı film, Yorkshire'da geçen yıkıcı ve güçlü bir aşk hikayesini merkeze alıyor. Filmde, Hong Chau, Alison Oliver ve Shazad Latif oynuyor.

SIRAT Cannes Film Festivali'nde "Jüri Ödülü" kazanan ve 98. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde aday gösterilen "Sırat", yarından itibaren vizyonda izleyiciyle buluşuyor. Oliver Laxe imzalı yapım, Fas çölünde geçen hikayesi ve deneysel anlatımıyla dikkati çekiyor. Adını, İslam'da cennet ile cehennem arasında uzandığına inanılan köprüden alan filmi, kayıp kızını arayan bir babanın küçük oğluyla Fas çölünde çıktığı yolculuğu anlatıyor.

SESSİZ TEPE: DÖNÜŞ Korku oyunları kategorisinde sevilen "Sessiz Tepe" (Silent Hill), yönetmen Christophe Gans ile beyaz perdeye dönüş yapıyor. Serinin ikinci filmi olan "Sessiz Tepe: Dönüş" James Sunderland'in gizemli bir mektup sonrasında eski kasabasına dönmesini anlatıyor.

BACAKLARIM OLSAYDI SENİ TEKMELERDİM Yönetmenliğini ve senaristliğini Mary Bronstein'in üstlendiği "Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim" filmi, dram ve komedi türünde sinemaseverlerle buluşuyor. Oyuncu kadrosunda Rose Byrne, Conan O'Brien, Danielle Macdonald ve ASAP Rocky'nin de yer aldığı film, hasta çocuğunun bakımı ile ilgilenen ve orta yaş krizi yaşayan Linda'nın hayal kırıklıkları ve bunlarla yüzleşmesini konu alıyor.

OLAY PARA Bu hafta yerli komedi kategorisinde vizyona giren "Olay Para", bir grup arkadaşın tesadüfen bulduğu parayı saklama ve paylaşma sürecinde yaşanan olayları anlatıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Kıvanç Baran Arslan'ın üstlendiği filmde, Kadir Polatçı, Cemil Şahin, Uğur Aslan, İlker Aksum ve Görkem Sevindik rol alıyor.

MOMO Michael Ende'nin çok satan kitabı Momo'dan uyarlanan fantastik aile filmi, zaman ve insan ilişkileri üzerine yoğunlaşıyor. Şarkıcı Melis Fis'in Momo'yu seslendirdiği film, Momo'nun zamanın koruyucusu Hora Usta ile birlikte zaman hırsızlarına karşı mücadelesini konu alıyor. Yönetmen Christian Ditter tarafından beyaz perdeye taşınan filmin kadrosunda ise Alexa Goodall, Claes Bang, Martin Freeman ve Laura Haddock gibi isimler yer alıyor.

KEDİ YOK Senaristliğini Ayman Wattar'ın üstlendiği Mısır yapımı film, bir müzeyi soymaya çalışan suç çetesi ve müze personeli arasında geçen absürt olaylara odaklanıyor. Sarah Norah yönetmenliğinde sinemaseverlerle buluşacak olan komedi filmin oyuncu kadrosunda Asser Yassin, Asmaa Galal ve Mohammed Shahin bulunuyor.