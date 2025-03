'Bu son şansımız mı?' gösterim programı 19 Mart'ta başlıyor

Yayınlanma: 17.03.2025 - 14:37

Güncelleme: 17.03.2025 - 14:37

Yapılan açıklamaya göre, suyun hayati önemine odaklanan etkinlik, 19 Nisan'a kadar Salt Beyoğlu'ndaki Açık Sinema'da devam edecek.

Sekiz belgesel filmden oluşan seçki, toplulukların çevresel adalet arayışından endüstrileşmenin uzun vadeli etkilerine, suyun hem yaşamın kaynağı hem de hayatta kalmaya yönelik bir mücadele alanı oluşuna vurgu yapıyor.

Gösterim programında yer alan "Silence of the Tides" (Gelgitlerin Sessizliği), Hollanda ve Almanya'dan Danimarka kıyılarına uzanan ve dünyanın en büyük gelgit alanlarından biri olan Wadden Denizi’ni odağına alıyor.

"Leviathan", Kuzey Amerika'daki balıkçılık endüstrisinin zorlu çalışma koşullarını belgeliyor.

"The Forgotten Space" (Unutulan Alan), 1950'lerden itibaren liman kentlerini ve küresel lojistiği yeniden yapılandıran konteyner taşımacılığını ele alıyor.

"Şarap Rengi Deniz", sıcaklıkların küresel ortalamadan daha hızlı arttığı Akdeniz’de iklim değişikliğinin sonuçlarını incelerken "Water and Power" (Su ve İktidar), Los Angeles'taki su kıtlığının kent peyzajını nasıl yeniden şekillendirdiğini gözler önüne seriyor.

"Living Water" (Yaşam Suyu), Wadi Rum Çölü odağında Ürdün'de yaşanan su krizinin ekolojik, toplumsal ve ekonomik boyutlarına işaret ediyor.

Şili Patagonyası'ndaki su göçerleri ile Pinochet diktatörlüğü sırasında kaybolmuş muhaliflerin hikayesini iki sedef düğme aracılığıyla birbirine bağlayan "El boton de nacar" (Sedef Düğme), belleğin taşıyıcısı olarak suyu merkeze alıyor.

"In Our Water" (Bizim Suyumuz) ise 1980'lerde New Jersey'de yaşayan bir ailenin, kuyularına sızan zehirli kimyasallara karşı verdiği mücadelenin izini sürüyor.

Yükselen deniz seviyeleri ve artan kuraklıklardan ekolojik yıkıma uzanan hikayeler, suyun sadece bir doğal kaynak değil, ekosistemleri, ekonomileri, yaşam biçimlerini şekillendiren bir müşterek olduğunu hatırlatıyor. Ayrıca, gezegenin geleceği ve sürdürülebilir ortak yaşam ile yakından ilişkili meseleler etrafındaki aciliyetleri gündeme getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Salt Genel Müdürü Deniz Ova, insan faaliyetlerinin çevresel sonuçlarına dikkati çeken program ile ekolojik dengenin yeniden kurulmasına yönelik ortak bilince katkı sağlamanın amaçlandığını vurguladı.

Ova, film seçkisiyle dünya çapında artan kuraklık karşısında su kaynaklarının önemini ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmedeki kritik rolünü ele aldıklarını ifade etti.

Salt Yönetim Kurulu Üyesi ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay'ın açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:

"Garanti BBVA olarak sürdürülebilir bir geleceğin kolektif bilinç ve ortak çabalarla inşa edileceğine inanıyoruz. Sanat da bu süreçlerdeki en birleştirici araçlardan biri. Kurucusu olduğumuz Salt’ın Bu son şansımız mı? programını desteklememizin temelinde bu anlayış yatıyor. Bu yılki seçkinin odağında yer alan 'su', yalnızca yaşamın kaynağı değil, gezegenimizin sürdürülebilirliği için de kritik bir unsur. İklim krizine ve suyun hayatımızdaki belirleyici rolüne dikkati çeken projelere katkı sağlamayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu son şansımız mı?, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da toplumda farkındalık yaratma yolunda güçlü bir çağrı niteliği taşıyor. Garanti BBVA olarak bilgi, kültür ve sanat üretimini destekleyerek dünyaya iyi bakmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Etkinlik, Salt Beyoğlu'ndaki Su Etrafında programlarına paralel olarak, 19 Mart'ta 20.30'da Silence of the Tides filminin gösterimiyle başlayacak. Program, 23 Mart'ta Leviathan, The Forgotten Space ve Şarap Rengi Deniz filmlerinin gösterimiyle devam edecek.

Fatma Çolakoğlu ile Ala Taleb tarafından hazırlanan etkinliğin 2025 programı herkesin katılımına açık ve ücretsiz gerçekleşecek.

Ayrıntılı bilgi için saltonline.org adresi ziyaret edilebilir.