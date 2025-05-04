Bu yıl 24’üncüsü yapılan Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı: Kadim bozkırda Dvorak

Yayınlanma: 04.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.05.2025 - 05:44

Usta öykücü Osman Şahin’in, Köy Enstitülerini anlattığı “Bozkırda Vivaldi” öyküsünden esinlenerek atıldı başlık. Çünkü o ruh, Afyonkarahisar’da 24 yıldır sanatı toplumla en derin yerden buluşturma gayretinde. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali’nin bu yıl 24’üncüsü yapılıyor. Hüseyin Başkadem’in sanat yönetmenliğinde, oldukça zor koşullarda, küçük bir ekiple büyük işler yapılıyor festivalde.

Festival kapsamında 8 Mayıs’a kadar Afyonkarahisar’da klasik müzik esintileri bozkıra karışacak. Bugün saat 15.00’te, Daniel Matejca, Natalie Toperczerova, Boyumil Bondarenko ve William Graf’tan oluşan Suk Dörtlüsü İkbal Termal Otel’de; saat 20.30’da Maria Hasonova, Michael Forst ve Matous Hason’dan oluşan Terchitko Di Praga Ali Çetinkaya Tren Garı’nda konser verecek.

‘ÖNDEKİ LOKOMOTİF’

Ayrıca 8 Mayıs’a kadar gazetemizin çizerlerinden Kamil Masaracı ile birlikte Gürbüz Doğan Ekşioğlu ve Tan Oral’ın karikatürleri de İkbal Termal Otel’de sergilenecek.

Festivalin açılış konseri, sanatla tarihi buluşturan Afyonkarahisar Müzesi’nin fuaye alanında, önceki akşam yapıldı. Konserde, şef Murat Göktaş yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve solist viyolonsel Çekyalı Stepanka Plockova, sanatseverlerle buluştu. Konserde, Antonin Dvorak’ın “Viyolonsel Konçertosu” ile “Felix Mendelssohn'un “4. Senfoni” eserleri seslendirildi.

Konserden önce, açılış konuşmasını yapan Başkadem, festivalin çeyrek asra gelmesinin Afyonkarahisar'ın bir başarısı olduğunu söyledi. Bir insanın hiçbir zaman tek başına başarılı olamayacağını dile getiren Başkadem, şöyle konuştu: “Festivalin önündeki lokomotif benim. Ama arkasında çok emek ve kişi var. Böyle olmasaydı bu kadar yıla gelmesi imkânsızdı.”

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Gökçe Özler de uzun yıllar boyunca Afyonkarahisar’da festival kapsamında konser vermekten duydukları mutluluğu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: “Afyonkarahisar bizim için çok özel bir yer. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının kahramanlık destanı yazdığı özel topraklar. Bu yüzden Afyon’da olmaktan, Afyonlu sanatseverlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Ve bu topraklarda toplumu kültür sanatla bir araya getiren, tüm zorluklara rağmen bundan vazgeçmeyen Hüseyin Başkadem’e ve tüm destekçilere teşekkür ediyorum.”

FESTİVALİN VAZGEÇİLMEZİ: OKUL SÖYLEŞİLERİ

Afyonkarahisa r Klasik Müzik Festivali’nin ve deyim yerindeyse “kardeşi” Afyonkarahisar Caz Festivali’nin özgün ruhu, “okul söyleşileri”nden geliyor. Usta yazarlar, her yıl bu festivallerde öğrencilerle bir araya geliyor ve tecrübelerini “geleceğin teminatı” öğrencilere aktarıyor. Gazetemizin yazarları Zeynep Oral ve Feridun Andaç, usta yazarlar Gülten Dayıoğlu, Adnan Özyalçıner, Yalvaç Ural, Metin Celal; İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Dr. Şerif Eskin, Tüyap Kültür ve Sanat Fuarları Danışmanı Sunay Girgin, yayıncı ve akademisyen Melike Günyüz ve iş insanı Hamdi Doğan, festivalin açılış gününde Afyon Lisesi, TED Afyon Koleji ve Rahmiye Sare Palalı Teknik Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler yazarlara hem merak ettikleri soruları sordu hem de öğrendikleri bilgilerle yaşamlarında unutulmayacak anılara sahip oldu. 25’inci yılına merdiven dayayan bu önemli festivale Afyonkarahisar Belediyesi destek vermiyor, kâğıt üzerinde desteği görünen Afyonkarahisar Valiliği’nin de yalnızca adı var. Bozkırda klasik müzik esintisi kesilmemeli, başta öğrenciler ve sonra Afyon halkı bu önemli festivalden mahrum kalmamalı.