2023'ün sinema arenasında büyük çıkışı: Zirve şaşırtmasa da listede beklenmedik yapımlar var!
Sinema alanında dopdolu geçen 2023 yılının bitmesine çok az bir süre kaldı. 2024'e geri sayım başlamışken bu yılın en çok izlenen filmleri merak ediliyor. Peki, 2023'ün en çok izlenen filmleri neler?
2023 yılı, sinema salonlarında da başarılı filmlerin yer aldığı bir yıl oldu. Bu yıl, dünya çapında animasyon, aksiyon, komedi ve gerilim türlerinde pek çok film vizyona girdi. Bu filmlerden bazıları sinema tutkunları tarafından çok sevildi. Peki, 2023'ün en çok izlenen filmleri neler?
1 - OPPENHEIMER
Christopher Nolan'ın yönettiği ve Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek ve Kenneth Branagh'ın başrollerini paylaştığı Oppenheimer, Manhattan Projesi'nin baş mühendisi J. Robert Oppenheimer'ın hayatını ve ABD'nin nükleer silah geliştirmesini konu alıyor.
2 - BARBIE
Greta Gerwig'in yönettiği ve Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell, Simu Liu, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera, Michael Cera ve Hari Nef'in başrollerini paylaştığı Barbie, Barbie ve Ken'in ilişkilerini konu alıyor.
3 - GÖREVİMİZ TEHLİKE - ÖLÜMCÜL HESAPLAŞMA BÖLÜM 1
Christopher McQuarrie'nin yönettiği ve Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Esai Morales ve Henry Czerny'nin başrollerini paylaştığı Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma - Birinci Bölüm, Ethan Hunt'ın IMF'yi kurtarmak için çıktığı yeni macerasını konu alıyor.
4 - THE FLASH
Andy Muschietti'nin yönettiği ve Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Sasha Calle, Kiersey Clemons, Maribel Verdú ve Ron Livingston'ın başrollerini paylaştığı The Flash, Barry Allen'ın zamanda yolculuk yaparak annesini kurtarmak için çıktığı macerayı konu alıyor.
5 - TOP GUN: MAVERICK
Joseph Kosinski'nin yönettiği ve Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris ve Val Kilmer'ın başrollerini paylaştığı Top Gun: Maverick, Pete "Maverick" Mitchell'in yeni nesil pilotları eğitmek için Top Gun'a geri dönmesini konu alıyor.
6 - JURRASIC WORLD DOMINION
Colin Trevorrow'un yönettiği ve Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill, BD Wong, Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Daniella Pineda, Isabella Sermon ve Campbell Scott'ın başrollerini paylaştığı Jurassic World Dominion, dinozorların dünyayı yeniden ele geçirmesini konu alıyor.
7 - THE BATMAN
Matt Reeves'in yönettiği ve Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis ve Colin Farrell'ın başrollerini paylaştığı The Batman, Bruce Wayne'in Batman olarak ilk yılını konu alıyor.
8 - SONIC THE HEDGEHOG 2
Jeff Fowler'ın yönettiği ve James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore, Colleen O'Shaughnessey ve Idris Elba'nın başrollerini paylaştığı Sonic the Hedgehog 2, Sonic'in yeni düşmanı Knuckles ile mücadelesini konu alıyor.
9- SPIDER-MAN: ACROS THE SPIDER-VERSE
Joaquim Dos Santos ve Justin K. Thompson yönettiği ve Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Oscar Isaac, Issa Rae, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Haaz Sleiman, Olivia Wilde ve Gwendoline Christie'nin seslendirdiği Spider-Man: Across the Spider-Verse, Miles Morales'in yeni macerasını konu alıyor.
10 - ELVİS
Baz Luhrmann'ın yönettiği ve Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Dacre Montgomery, Kelvin Harrison Jr., Kodi Smit-McPhee ve Yola'nın başrollerini paylaştığı Elvis, Elvis Presley'in hayatını ve kariyerini konu alıyor.
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