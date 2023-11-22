Bu yıl ikincisi düzenlenen festival, Tarsuslulara nefes oldu, ‘kadın emeği’ odaktaydı: Şahmeran’ın izinde

Yayınlanma: 22.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 22.11.2023 - 04:00

Böyle başlıyor hikâye. Arkadaşları tarafından daha çok bal bulunması için kuyuya atılan Cemşab, onu gördüğünü vezire söylemeseydi belki doğmayacaktı bu efsane. Sonunda Tarsus’un, Şahmeran’ın öldürüldüğünü öğrenen yılanlar tarafından istila edileceği rivayet edilse de Şahmeran, Tarsus başta olmak üzere Çukurova’da oldukça sevilen ve değer verilen bir figür. Tabii bu, onlarca hikâyeden sadece bir tanesi.

‘ŞAHMERAN YILI’

Tarihin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Tarsus, özellikle Bizans döneminden kalma tarihi eserleri, gastronomisi ve kültürel mirası ile Mersin’in en dikkat çeken ilçelerinden. Mersin Büyükşehir Belediyesi de, geçen yıl yapmaya başladığı “Uluslararası Tarsus Festivali”ni, bu yıl “Şahmeran Yılı” temasıyla ikinci kez düzenledi. Katılımcılara dolu dolu bir program sunan festivalde, resim sergilerinden edebiyat, dokuma, çocuk oyun ve gastronomi atölyelerine, söyleşilerden dans gösterilerine, konserlerden film gösterimlerine dek onlarca etkinlik Mersinlilerle buluştu. Festivalde öne çıkan en önemli ayrıntı “kadın emeği”ydi. Festival açılışında, Mersin Olgunlaşma Enstitüsü ve Girişimci İş Kadınları Derneği’nin hazırladığı Şahmeran Efsanesi defilesi, izleyenler ve katılımcılar arasında büyük beğeni topladı.

Ayrıca Tarsus’un merkezi alanlarına kurulan “üretici pazar alanları”nda, kadınların Şahmeran odaklı el işlemeleri, takıları ve giyim eşyaları da ilgi gördü. Festival, Tarsus’un ve Tarsusluların ekonomisine de ayrıca değer katma özelliğini de taşıyor.

YALNIZCA TARSUS MU?

Festival Tarsus halkı için, ilçenin tanınması ve değer görmesi bakımından oldukça önemli bir yere sahip. Ve umuluyor ki festival her geçen yıl daha fazla insanı Tarsus’a ve onun derin, kadim kültürel mirasına davet etsin. Peki Mersin’in diğer ilçeleri? Merkezde Yumuktepe, Mezitli’de Soli Pompeipolis antik kenti, Silifke’de Cennet Cehennem, Aya Tekla Yeraltı Kilisesi, Olba antik kenti, Erdemli’de Kızkalesi ve Kanlıdivane, Mut’ta Karacaoğlan, Adrassus antik kenti, Aydıncık’ta Kelenderis antik kenti ve Anamur’da Anemurius antik kenti var. Ve daha bir çok gastronomik ve folklorik miras.

Tarih boyunca yakın illerin gölgesi altında kalan Mersin’e, Uluslararası Tarsus Festivali gibi güçlü birçok festival yakışır.