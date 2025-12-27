Bu yıl müzik dünyasında yaşananlar: Yasaklar, iptaller ve konserler...

Bu yıl belki de kültür sanat alanında en geç “normalleşen” sektör müzik sektörü oldu. 19 Mart’ta CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce gözaltına alınıp ardından tutuklanması İstanbul ve Türkiye’de büyük protestolara neden olmuştu. Bu protestolar sırasında tutumları nedeniyle bazı şirketlerin de boykot edilmesi gündeme gelmişti.

Onlardan biri olan EspressoLab’a yönelik boykot çağrılarının yoğunlaşması sonrası, organizasyon şirketi DBL Entertainment’ın sahibi Abdülkadir Özkan sosyal medya hesabından bir gönderi paylaştı. EspressoLab içindeki grupla dışarıdaki bir grubun kavgasına yönelik bir “tweet” alıntılayan Özkan, “Bu açık ve net sermaye düşmanlığıdır! Vatan hainliğidir” diye yazdı.

Sonra Özkan’a tepkiler çığ gibi büyüdü, dev İngiliz grup Muse’u İstanbul’a getirecek olan DBL Entertainment’ın sahibinin bu sözleri müzikseverler tarafından topluca Muse grubuna aktarıldı. Bunun üzerine Muse, “DBL Entertainment’ın dahil olmadığına emin oldukları” bir konser vereceklerini belirterek İstanbul konserlerini iptal etti.

Enflasyon ve Türk Lirası’nın değer kaybı nedeniyle artık çoğu binlerce lirayı bulan fiyatlarıyla yapılabilen bu yılki diğer konserler şöyle:

- Guns N’ Roses 32 yıllık bir aradan sonra Türkiye’ye geldi ve 2 Haziran 2025 tarihinde BJK Tüpraş Stadyumu’nda konser verdi.

- Jennifer Lopez, 5 Ağustos’ta İstanbul Festivali’nde hayranlarıyla buluştu.

- Dream Theater, 27 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta 40. yıl turnesi kapsamında sahne aldı.

- Küçükçiftlik Park 22 Eylül’de ise metal efsanesi Megadeth’i ağırladı.

- Bir diğer metal devi Gojira ise 22 Temmuz’daki Küçükçiftlik Park’taydı.

GRAMMY ÖDÜLLERİ

ABD’de 67. kez düzenlenen Grammy ödüllerinde Beyonce “Cowboy Carter” albümüyle yılın albümü ödülünü kazandı. Bu kategoride 1999’dan beri kazanan ilk siyahi kadın sanatçı ve tarihin ilk “Best Country Album” kazanan siyahi sanatçısı oldu. Kendrick Lamar ise “Not Like Us” şarkısı ile beş adaylığının tamamını kazanarak “yılın kaydı” ve “yılın şarkısı” ödüllerini kucaklamış, bu başarısıyla bir rap şarkısı olarak Grammy tarihindeki en çok ödül kazanan eserlerden biri haline gelmişti.

FAZIL SAY’IN 50. YIL TURNESİ

- Fazıl Say, bu sene başından itibaren “Piyano başında 50 yıl turnesi” kapsamında özel bir turne düzenledi. İstanbul ve İzmir’de konserler verdi. 53. İstanbul Müzik Festivali’nde ise 14 Haziran’da Camerata Salzburg ile sahneye çıktı.

- İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Atatürk’ü Anma Konseri, Cumhuriyet Bayramı, yeni yıl ve Şostokovich’in 50. ölüm yıldönümü konseri gibi büyük çaplı konserlere imza attı.

- Candan Erçetin, sanat hayatının 30. yılını bu yıl İstanbul ve Ankara’da verdiği senfonik konserlerle kutladı.

MABEL MATİZ VE MANİFEST’E SANSÜR

2025 yılının en tartışmalı olaylarından biri de Türk pop müziğinin yenilikçi isimlerinden Mabel Matiz hakkında başlatılan “müstehcenlik” soruşturmasıydı. Sanatçının “Perperişan” adlı şarkısına yönelik AKP sansürü devreye girdi.

2025 yılının bir diğer dikkat çeken olayı, Manifest grubuna verilen hapis cezası oldu. Grup, AKP iktidarının engellemeleriyle karşılaşınca konserlerini iptal etti. Savcılık, grup üyeleri ve dansçılar hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma yürüttü, grup üyelerine ve koreograf Ayça Dalaklı’ya 3 ay 22 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

FESTİVALLER ÇORAKLAŞTI

Türkiye’de gençler çok değil, bundan beş, altı yıl öncesine kadar kendi şehirlerinde ya da yakın kentlerde düzenlenen festivallere gidebiliyordu. 2010’lardan itibaren seslerinin daha gür çıkması ve artık dünyanın küreselleşmesi nedeniyle gençlere yönelik politikalar hız kazanmıştı. AKP de hem bu nedenle hem de ilk yıllarındaki “liberal gözü boyama” politikalarının etkisiyle midir bilinmez, festivallerin düzenlenmesine karşı çıkmadı.

Hatta öyle ki örneğin MilyonFest’ler bir ara herkesin dilindeydi, 2020 yılında 20’ye yakın festival düzenlemeyi planlıyorlardı, eğer araya pandemi girmeseydi. Ancak AKP’nin her konuda olduğu gibi bu konuda da aslına dönmesi çok uzun sürmedi. 2025 yılında MilyonFest’ler artık bir elin parmağını geçmiyor, festivallerin ikisi İzmir, ikisi İstanbul’da düzenlenebildi. MilyonFest’lerin sesini duyuran festivallerden Zeytinli Rock Festivali bile son yıllarda Balıkesir’de kaymakam ya da valilikler eliyle iptal edildiği için 2025’te İstanbul’da düzenlenebilmişti.

YILIN SON İKİ KONSERİNDE İLKLER

Piyanist ve besteci Fazıl Say, geleneksel yıl sonu konserleriyle bugün saat 16.00 ve 21.00’de müzikseverlerle buluşacak. Günün ilk konserinde “Toprak Ana” eserinin, şef Nil Venditti yönetimindeki Fazıl Say Festival Orkestrası’yla Türkiye prömiyeri yapılacak. Gecenin ikinci bölümünde ise Say’ın “Mozart ve Mevlana” başlıklı yapıtı Türkiye’de ilk kez dinleyicilerle buluşacak. Şef Nil Venditti ve koro şefi Volkan Akkoç’un yönetiminde; soprano Görkem Ezgi Yıldırım, mezzosoprano Ezgi Karakaya, tenor Mert Süngü, bas Burak Bilgili, ney sanatçısı Burcu Karadağ, kudümde Aykut Köselerli ve Fazıl Say Festival Orkestrası & Korosu sahnesinde olacak.