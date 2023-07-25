Bu yıl vizyona girecek 4 Disney filminin 2024'e ertelenmesi bekleniyor

Yayınlanma: 25.07.2023 - 12:46

Güncelleme: 25.07.2023 - 12:46

Walt Disney Co.'nun yılın geri kalanında gösterime girecek film programını gözden geçirmesi ve devam eden aktör ve yazar grevleri nedeniyle bazı filmleri ertelemesi bekleniyor. Haberi duyuran Bloomberg, tartışmaların henüz erken bir aşamada olduğunu belirtti.

HANGİ FİLMLER ERTELENEBLİR?

Erteleme kararından etkilenmesi beklenen filmler arasında Walt Disney Animation Studios'un Kasım ayında piyasaya sürmesi planlanan “Wish” ve üç Searchlight filmi yer alıyor: Yorgos Lanthimos'un yönettiği, Emma Stone'un oynadığı “Poor Things”; Taika Waititi'nin yönettiği, Michael Fassbender'ın oynadığı “Next Goal Wins” ve Jonathan Majors'ın yönettiği “Magazine Dreams”. Tüm filmler bu yıl vizyona girecekti.

Geçtiğimiz hafta da Warner Bros. Discovery'nin büyük bir heyecanla beklenen devam filmi "Dune Part Two" da dahil olmak üzere bazı büyük filmlerini önümüzdeki yıla ertelemeyi planladığı ortaya çıkmıştı. Henüz her iki stüdyodan da resmi bir vizyon değişikliği açıklaması gelmedi.

"Indiana Jones ve Kader Kadranı" ve "Küçük Deniz Kızı" filmlerinin gişede beklediği kazanca ulaşmamasından dolayı kötü bir yaz sezonu geçiren Disney, grev nedeniyle ertelemeyi düşündüğü filmlerden önce de vizyon takviminde değişiklikler yapmıştı.