Hollywood grevleri bir yapımı daha vurdu...

Yayınlanma: 21.07.2023 - 12:16

Güncelleme: 21.07.2023 - 12:18

Hollywood'da senaristler tarafından başlatılan greve oyuncuların da katılması ile çoğu filmin çekimleri ertelendi hatta iptal oldu. Ne kadar süreceği tahmin edilemeyen grev, sadece gelecek projelerin değil tamamlanmış projelerin de yayın tarihini etkileyebilir.

Variety'nin haberine göre Warner Bros. Pictures, 3 Kasım'da vizyona girmesi planlanan "Dune" devam filmini 2024 yılındaki belirsiz bir tarihe erteleyebilir. Legendary Entertainment ile ortak yapım olması nedeniyle her iki taraftan bir uzlaşma gerekiyor. Aksi takdirde yayın tarihinde bir değişime gidilmeyecek.

DUNE 2'DE BİZİ NELER BEKLİYOR?

İlk romanın, ilk filme alınmayan ikinci yarısını ele alacak olan "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki"nin yönetmenliğini, yeniden Denis Villeneuve üstleniyor. Kadroda Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin ve Javier Bardem gibi isimler de yer alıyor. Oyuncu kadrosunda geri dönen diğer birçok ismin yanı sıra bu filmde ilk kez, İmparator Shaddam IV rolünde Christopher Walken, Prenses Irulan rolünde Florence Pugh, Lady Margot rolünde Léa Seydoux ve Feyd-Rautha Harkonnen olarak Austin Butler da izleyici karşısına çıkacak.

SERİNİN GELECEĞİ TEHLİKEDE Mİ?

İlk film pandemi döneminde vizyona girmesine rağmen hatrı sayılır bir hasılat elde etti. İlk filmin başarısı ikinci filme yeşil ışık yaktı hatta daha çekimleri yeni biten filmin üçüncüsü de geleceği netleşti.

Timothée Chalamet tarafından canlandırılan Paul Atreides’in hikâyesi ikinci film için gün sayıyor. Deadline’ın haberine göre Denis Villeneuve, serinin devam edeceğini söylemişti. Dune 2'nin vizyon tarihindeki karışıklık ortaya çıkmışken üçüncü filmin onaylanması ufak bir kafa karışıklığı yaratıyor.

Grevlerin devam ediyor olması serinin geleceğini tehlikeye atıyor mu?

ERTELENMESİ BEKLENEN YAPIMLAR

Sonbaharda gösterime girecek "The Marvels", "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes" ve "Napoleon" gibi diğer filmlerde de aynı nedenle ertelenmeler olması bekleniyor.