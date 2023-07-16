Grev nedeniyle yapımlar bir bir iptal olurken Nolan da herhangi bir filmde yer almayacağını söyledi

Yayınlanma: 16.07.2023 - 13:36

Güncelleme: 16.07.2023 - 13:36

Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer'ın Londra galasında, SAG-AFTRA grevi nedeniyle oyuncular gösterimden önce ayrıldı. Nolan, BBC'ye grevlerle ilgili konuştu. Aktörler ve yazarlar, yapay zeka tehdidine karşı kendilerini korumak ve daha iyi şartlar için stüdyolara karşı bir duruş sergiliyor.

"BU BENİMLE VEYA FİLMİMDEKİ OYUNCULARLA ALAKALI DEĞİL"

Nolan, "Hayır, kesinlikle. Emekçiler ile Hollywood arasındaki ilişkide çok önemli bir an olduğunu herkesin anlaması çok önemli" dedi. “Bu benimle veya filmimdeki oyuncularla alakalı değil."

Ünlü yönetmen, Oppenheimer'ın Londra galasında sahneye çıktığında, oyuncuların "grev tabelalarını yazmak için" ayrıldıklarını kabul etti.

Nolan, “Cillian Murphy liderliğindeki inanılmaz oyuncu kadromuzun çalışmalarını kabul etmeliyim” dedi. "Liste çok büyük - Robert Downey Jr, Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Kenneth Branagh, Rami Malek ve çok daha fazlası. … Onları daha önce burada kırmızı halıda gördünüz. Ne yazık ki, sendikalarının çalışan üyeleri için adil ücret mücadelesinde Yazarlar Loncası'na katılarak SAG'ın yakın bir grevi olacağına inandığımız için grev pankartlarını yazmaya gittiler.” şeklinde konuştu.

İPTAL OLAN YAPIMLAR...

The Hollywood Reporter'ın haberine göre SAG-AFTRA oyuncularının grevi nedeniyle beş büyük filmin çekimleri durduruldu. Bunlar arasında Deadpool 3, Venom 3, Gladiator 2, Lilo & Stitch ve Brad Pitt'in oynadığı bir drama filmi yer alıyor. Şimdiye kadar oyuncuların grevinden etkilendiği doğrulanan filmler bunlar olsa da, grevin devam etmesi durumunda bu filmlerin yanına daha pek çoğunun eklenmesi bekleniyor.