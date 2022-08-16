Buika'dan mesaj var: 'Sevginizi kurtarın'
Dünyaca ünlü şarkıcı Buika 26 ve 27 Ağustos tarihlerinde iki konser vermek üzere Türkiye'ye geliyor. İspanyol müziğinin Grammy ödüllü ismine uzaktan bağlandık ve dinleyicileri için mesajını aldık.
İspanyol müziğinin, özellikle de flamenkonun çıplak ayaklı divası olarak anılan Buika daha önce de çok kez sahneye çıktığı Türkiye'de iki konser vermeye hazırlanıyor. İlkini 26 Ağustos'ta Aspendos Antik Tiyatrosu'nda verecek olan sanatçı bir gece sonra da İstanbul'daki Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde dinleyenleriyle buluşacak.
2010 yılında Latin Grammy ödüllerinde En İyi Geleneksel Tropik Albüm ödülünün sahibi olan sanatçıyla mail yoluyla mini bir söyleşi yaptık.
Flamenko nedir sizce, nasıl tanımlarsınız, duygusal dünyanızda ne gibi çağrışımları, anlamları var Flamenko’nun?
Dürüst olmak gerekirse hiçbir şey veya hiç kimse hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Flamenko bile... ben özgür bir notayım ve melodimin dünyadaki tüm müzik stillerine ait olduğunu hissediyorum... tüm stiller güzel, onlar bizim mirasımız.
Çıplak ayakla sahneye çıkmanızın bir hikayesi var mı?
Evde olmak için ayakkabı giymeme gerek yok.
Ekvator Ginesi’nden sürülen bir ailenin kızı olarak İspanya’da doğdunuz. Kendinizi nereye ait hissediyorsunuz, bu anlamda, örneğin çocukluğunuzda ya da gençliğinizde bir bocalama yaşadınız mı?
Gerçekten ne hatırladığımı bilmiyorum... bazen hiçbir şeye ait olmamam gerektiğini hissediyorum. Bence hepimiz geleceğe aitiz. Bu yüzden bugüne kadar ne olursak olalım, önemli olan şu andan itibaren ne olmak istediğimiz. Neşe olmak istiyorum.
Tüm dünyada konserler veriyorsunuz, sizi en çok etkileyen ülke neresi oldu?
İlkinden sonuncusuna kadar... her biri cennetin bereketi ile sonsuza kadar çok kıymetli.
Baskıcı rejimler arasına katılan Türkiye’de sizi dinlemeye gelecek müzikseverler bir mesajınız var mı; dayanışma, direniş, mücadele adına?
Cahilliğim için özür dilerim tam olarak neler yaşandığını bilmiyorum ama bilmenizi isterim ki davaları insanlık nezdinde olumlu olduğu sürece, ihtiyacı olanların her zaman yanında olacağım. Kalbimin derinliklerinden size mesajım sevginizi kurtarın.
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