'Bulaşıkçılar' bu kez kadınlarla sahnede

Yayınlanma: 08.04.2025 - 11:47

Güncelleme: 08.04.2025 - 11:47

Morris Panych imzalı "Bulaşıkçılar" oyununu bir kez daha sanatseverlerle buluşacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyunda Özge Özpirinçci, Ahsen Eroğlu ve Şebnem Sönmez rol alacak. Işıl Kasapoğlu’nun yöneteceği oyunda daha önce hep erkek oyuncular rol almıştı. Morris Panych imzalı kara komedinin ilk temsili Bursa’da sahnelenecek.

Oyun, lüks bir restoranın alt katında yer alan bulaşıkhanedeki 3 kadın çalışanın etkileyici hikayesini anlatacak.



BULAŞIKÇILAR OYUNUNUN KONUSU NEDİR?

Üst sınıf bir restoranın bulaşıkhanesinde otuz yıldır çalışan Dressler, Dressler’dan çok daha önce çalışmaya başlamış, ömrünü neredeyse orada tamamlamak üzere olan Moss ve bulaşıkhanede yeni işe başlayan genç bulaşıkçı adayı Emmett’la, üç nesli birlikte ele alan ‘Bulaşıkçılar’ oyunu, Dressler’ın hayat tecrübesi, bilgi ve birikimiyle bulaşıkhanede yarattığı felsefi dünyayı, bu dünyayı her koşul ve şartta korumaya çalışmasını ve sınıf atlamak isteyen Emmett’a, var olan dünyanın gerçeklerini, yarattığı felsefi dünya üzerinden anlatarak, Emmett’ı bulaşıkhanede kalmaya ikna etme çabasını konu alıyor.