Bünyamin Balamir’in 'Çağdaş Sanatta Gordion İzleri' sergisi açılıyor

Bünyamin Balamir’in “Çağdaş Sanatta Gordion İzleri” başlığıyla hazırlığı sergisi, 20 Eylül 2025’te Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde görüşe açılacak. Tuval üzeri akrilik boya ve yağlı boyadan yapılan eserler, tarihi mirası gün yüzüne çıkaracak.

BÜNYAMİN BALAMİR KİMDİR?

Çorum’da, 1953 de doğdu. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyeliğinden kendi isteğiyle 2005 de emekliye ayrıldı. TOBB ETÜGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi yarı zamanlı öğretim üyesidir. Yurt içi ve dışı 452 sergiye katılmış, 45 kişisel sergi açmış ve yarışmalardan 21 ödül kazanmıştır. Koleksiyonlarda ve bazı müzelerde resimleri bulunmaktadır. Anadolu’nun her köşesindeki sanatsal etkinliklerde yer almakta olan Balamir’in, Suya Çizilmiş Resimler, Sanat Eğitiminde Özgürlük Ve Özgünlük, Anılarda Düşünceler ve Yağmur Yağıyordu isimli kitapları bulunmaktadır. Ülkemizin çok yönlü sanatçılarındandır. Sanatın yüreğinin yöresel, dilinin evrensel olduğuna inanır. Resimleri ilk sergisinden bu yana seri numaralıdır. Çalışmalarını Ankara’daki atölyesinde sürdürmektedir.