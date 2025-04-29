Bünyamin Balamir’den 52. Sanat Yılına Özel Retrospektif Sergi

Yayınlanma: 29.04.2025 - 14:39

Güncelleme: 29.04.2025 - 14:39

Türk resim sanatının usta isimlerinden Bünyamin Balamir, sanat yaşamının 52. yılına özel hazırladığı Retrospektif Sergisi ile 3-22 Mayıs tarihleri arasında Emin Antik Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Serginin açılışı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.





1953 yılında Çorum’da doğan ve Gazi Üniversitesi Resim Bölümü’nde uzun yıllar öğretim üyeliği yaptıktan sonra 2005 yılında kendi isteğiyle emekli olan Balamir, hâlen TOBB ETÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde yarı zamanlı öğretim üyeliğine devam etmektedir.





Yurt içi ve dışında bugüne dek 452 karma sergiye katılan, 45 kişisel sergi açan sanatçı; toplam 21 ödül sahibi. Resimleri çeşitli koleksiyonlar ve müzelerde yer alan Balamir, sanatın yerelden beslenen ancak evrensele seslenen bir dili olduğuna inanıyor. Her biri seri numaralı eserlerinden oluşan retrospektif seçki, izleyiciyi sanatçının hem plastik dilindeki dönüşüme hem de düşünsel birikimine tanıklık etmeye davet ediyor.





Sanatçının kaleme aldığı “Suya Çizilmiş Resimler”, “Sanat Eğitiminde Özgürlük ve Özgünlük”, “Anılarda Düşünceler” ve “Yağmur Yağıyordu” adlı kitapları, onun sadece bir ressam değil, aynı zamanda sanat üzerine düşünen ve üreten çok yönlü bir sanatçı olduğunu gösteriyor.





Sergi, başkentli sanatseverlere Balamir’in yarım asırlık sanat yolculuğunda bir durak olma fırsatı sunuyor.