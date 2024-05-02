Bünyamin Balamir'den 'Bir Hitit Masalı' sergisi

Yayınlanma: 02.05.2024 - 11:00

Güncelleme: 02.05.2024 - 11:00

Çorum'un yetiştirdiği değerlerden biri olan ressam Bünyamin Balamir, 51. sanat yılında "Bir Hitit Masalı" temasıyla özel bir sergiyle karşımızda. Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde 30 Nisan Salı günü açılan sergi, sanatseverleri 10 Mayıs tarihine kadar ağırlayacak.

Balamir, 1953 doğumlu ve 1969'dan bu yana Ankara'da yaşamını sürdürüyor. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra öğretim üyeliği yapmış ve 2005 yılında emekli olmuş. Sanat kariyerinde birçok ödül kazanan Balamir'in eserleri Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede sergilenmiş ve koleksiyonlarda yer bulmuş.

Balamir'in eserlerinde doğanın ve evrensel dilin önemine vurgu yapması, yaşama sevincini ve sevgiyi işlemesi dikkat çekiyor. Sergi, sanatseverlere doğanın büyüleyici soyutlamalarını sunarken, Balamir'in 51 yıllık sanat yolculuğuna da bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Sanatseverleri, Bünyamin Balamir'in "Bir Hitit Masalı" adlı sergisini Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde keşfetmeye davet ediyoruz.