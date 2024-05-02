Bünyamin Balamir'den 'Bir Hitit Masalı' sergisi

Bünyamin Balamir'in 'Bir Hitit Masalı' adlı 51. kişisel resim sergisi şimdi Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde.

Güven Baykan
Yayınlanma: 02.05.2024 - 11:00
Bünyamin Balamir'den 'Bir Hitit Masalı' sergisi
Abone Ol google-news

Çorum'un yetiştirdiği değerlerden biri olan ressam Bünyamin Balamir, 51. sanat yılında "Bir Hitit Masalı" temasıyla özel bir sergiyle karşımızda. Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde 30 Nisan Salı günü açılan sergi, sanatseverleri 10 Mayıs tarihine kadar ağırlayacak.

Balamir, 1953 doğumlu ve 1969'dan bu yana Ankara'da yaşamını sürdürüyor. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra öğretim üyeliği yapmış ve 2005 yılında emekli olmuş. Sanat kariyerinde birçok ödül kazanan Balamir'in eserleri Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede sergilenmiş ve koleksiyonlarda yer bulmuş.

Balamir'in eserlerinde doğanın ve evrensel dilin önemine vurgu yapması, yaşama sevincini ve sevgiyi işlemesi dikkat çekiyor. Sergi, sanatseverlere doğanın büyüleyici soyutlamalarını sunarken, Balamir'in 51 yıllık sanat yolculuğuna da bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Sanatseverleri, Bünyamin Balamir'in "Bir Hitit Masalı" adlı sergisini Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde keşfetmeye davet ediyoruz.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbulspor'dan, TFF'ye sert yanıt!

İstanbulspor'dan, TFF'ye sert yanıt!
O ilde bir taraf bahar diğer taraf kar! İşte doğanın sunduğu eşsiz manzara…

O ilde bir taraf bahar diğer taraf kar! İşte doğanın sunduğu eşsiz manzara…
Süper Lig ekibinden TFF'nin seçim tarihine destek: 'Mehmet Büyükekşi büyük hizmetlerde bulunmuştur'

Süper Lig ekibinden TFF'nin seçim tarihine destek: 'Mehmet Büyükekşi büyük hizmetlerde bulunmuştur'
Porno filminde oynayan itfaiyeci kovuldu! ‘Araba kredim vardı’

Porno filminde oynayan itfaiyeci kovuldu! ‘Araba kredim vardı’
Hadise o soruya yanıt verdi: Lucas Torreira ile aşk mı yaşıyor?

Hadise o soruya yanıt verdi: Lucas Torreira ile aşk mı yaşıyor?
Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde kruvaziyer yolcu trafiğinde rekor

Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde kruvaziyer yolcu trafiğinde rekor
Aston Villa'da Zaniolo gelişmesi!

Aston Villa'da Zaniolo gelişmesi!
Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3’ün ayrılık nedeni ortaya çıktı

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3’ün ayrılık nedeni ortaya çıktı