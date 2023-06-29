‘Burda Olan Burda Kalır’ Türkiye turunda
Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Zafer Algöz ile komedi yazarı ve oyuncu Can Yılmaz’ın iki kişilik gösterisi “Burda Olan Burda Kalır” oyunu yaz turnesine çıkıyor.
Bir şakadan yola çıkarak hayata geçen ve yüzlerce gösteriyle seyirciyle buluşan “Burda Olan Burda Kalır”, 12 Temmuz’da Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro, 14 Temmuz Cuma Datça Amfi Tiyatro, 16 Temmuz Pazar Marmaris Amfi Tiyatro, 17 Temmuz Pazartesi Denizli Açıkhava Sahnesi, 18 Temmuz Salı Antalya Açıkhava Tiyatrosu, 21 Temmuz Cuma Altınoluk Amfi Tiyatro, 22 Temmuz Cumartesi Ayvalık Amfi Tiyatro’da sanatseverlerle buluşacak.
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