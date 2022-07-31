Burhaniye Kitap Fuarı’nda Ayşe Kulin’e yoğun ilgi
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler çok başarılı işler yapan bir başkan. Kiminle konuştuysam onun yaptıklarını anlattılar.
Sinan Karahan’ın koordinatörlüğünde düzenlenen kitap fuarında ülkenin en önemli yazarları kültür sanat insanları söyleşiler gösteriler konferanslar veriyorlar. Yazarlar çok rahat biçimde kitaplarını imzalıyorlar. Ören’de çok güzel bir mekânda yayınevleri için çok güzel stantlar yapılmış.
Ayşe Kulin önceki gün hem kitaplarını imzaladı, hem de söyleşi yaptı. Bu seksenlik yüce gönüllü kadını saygıyla izledim.
Upuzun iki sıralı imza için bekleyenlerden izin istedi, kalktı, konferans alanına gitti söyleşisini yaptı, tekrar geldi ve imzaya devam etti.
Saat 23.00’e kadar hiç ara vermeden imzaya devam etti.
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